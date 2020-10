Dagli studenti del corso di laurea in Design dell’Università di San Marino il logo del 18esimo Congresso Internazionale Città Murate Lions

Il logo del 18esimo Congresso Internazionale Città Murate Lions, in programma sul Titano dal 4 al 6 giugno 2021, è stato realizzato da uno studente dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nell’ambito di un concorso che ha coinvolto nove iscritti al corso di laurea in Design. Luca Montironi, 25enne di Macerata, si è classificato al primo posto nella selezione che ha coinvolto una giuria composta da esponenti del Lions Club San Marino Undistricted e dell’Ateneo sammarinese. Al secondo posto il 22enne pesarese Carlo Alberto Tacchi, terza la 22enne Jessica Guazzini di Rimini. Il progetto di Montironi andrà a caratterizzare un evento attraverso il quale alcuni Club Lions, che operano in realtà ancora circondate da antiche mura e sono riuniti nell'Associazione Internazionale Città Murate, si organizzeranno per promuovere la storia e la conoscenza reciproca, oltre a proporre soluzioni per problemi che interessano tematiche come vivibilità, viabilità e illuminazione, tipici di questi contesti. I premi riservati ai primi tre classificati, per un totale di 1.200 Euro, sono stati consegnati durante una cerimonia andata in scena nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, martedì 13 ottobre. “Il logo proposto - spiega Montironi nella relazione al suo progetto - vuole mettere in luce gli elementi fondamentali dell’Associazione Internazionale delle Città Murate e il luogo in cui si terrà il congresso. Le cinte murarie, le merlature, le tre torri e il monte su cui si ergono sono gli elementi cardine su cui si basa la proposta. Le mura e i loro particolari sono l’emblema dei numerosi club che compongono l’Associazione. Le tre torri e il territorio di San Marino sono le peculiarità che fanno risaltare il luogo in cui si terrà il congresso e la partecipazione stessa all’Associazione”.



