Dai Neet ai nuovi protagonisti dell’economia sociale: siglata l’intesa tra Commissione per il Lavoro e Cooperativa In Volo.

Il progetto per il recupero e l’orientamento dei giovani sammarinesi che non studiano e non lavorano entra oggi nella sua fase operativa. Con la sottoscrizione della convenzione tra la Commissione per il Lavoro e la Cooperativa Sociale In Volo, rappresentata dal legale responsabile Maurizio Ceccoli, la Segreteria di Stato dà seguito concreto al bando emesso lo scorso anno, trasformando una visione programmatica in un’azione di prossimità sul territorio. L’accordo definisce il perimetro di intervento per l'aggancio e il reinserimento di quella fascia demografica, compresa tra i 16 e i 29 anni, rimasta ai margini dei circuiti produttivi e formativi. La Cooperativa In Volo, individuata come partner idoneo per l'attuazione delle politiche attive, avvierà nelle prossime settimane le attività di monitoraggio e coinvolgimento diretto, puntando a ricostruire quel legame di fiducia tra istituzioni e nuove generazioni che appare spesso logoro o interrotto. L’obiettivo risiede nel superamento della logica assistenziale, favorendo piuttosto percorsi personalizzati capaci di valorizzare le attitudini individuali. Attraverso metodologie di orientamento dinamico e supporto costante, i ragazzi verranno accompagnati in un processo di riattivazione che mira alla piena consapevolezza delle proprie potenzialità professionali.

"Siamo convinti che il rilancio economico del Paese passi inevitabilmente attraverso il recupero del capitale umano più prezioso," dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. "Firmando questa intesa diamo il via a un laboratorio di innovazione sociale permanente. Vogliamo che nessun giovane sammarinese si senta invisibile o privo di prospettive; la partnership con la Cooperativa In Volo garantisce la professionalità necessaria per intercettare il disagio e trasformarlo in opportunità di crescita. Il nostro impegno è fornire strumenti reali affinché questi ragazzi possano riprendere in mano le redini del proprio futuro, contribuendo attivamente alla vitalità della nostra Repubblica." L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di riforme e interventi promossi dalla Segreteria di Stato e dall'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), volti a modernizzare il mercato occupazionale rendendolo più inclusivo e reattivo alle mutazioni del contesto globale.

