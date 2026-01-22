Dal 10 al 16 febbraio tornano le giornate del Banco Farmaceutico 2026

Un obiettivo di solidarietà che unisce istituzioni e cittadini: dal 10 al 16 febbraio tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco nelle farmacie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, un'iniziativa che da anni trasforma la generosità sammarinese in sostegno concreto per chi vive in condizioni di fragilità. L'evento, realizzato grazie alla Fondazione Banco Farmaceutico, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario della solidarietà sammarinese e gode dell'Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Patrocinio del Congresso di Stato. Nella giornata odierna il Segretario di Stato Marco Gatti, anche alla presenza del Delegato Nazionale della Fondazione Banco Farmaceutico Francesco Di Molfetta, del Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini, del Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi e del delegato di zona per San Marino, Marina Corsi, è stato ricevuto in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per presentare la nuova edizione e illustrare i significativi traguardi raggiunti sul territorio. Anche quest'anno saranno protagoniste le farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore, dove i cittadini potranno acquistare e donare farmaci senza obbligo di ricetta, già selezionati e predisposti negli appositi espositori. Un primato di generosità che consolida la tradizione sammarinese: le farmacie della Repubblica si confermano tra le prime posizioni nella classifica nazionale per raccolta di medicinali, distinguendosi tra gli oltre 6.000 esercizi italiani che aderiscono all'iniziativa. La giornata di sabato 14 febbraio, momento centrale dell’iniziativa, vedrà impegnati circa 70 volontari che, alternandosi in turni di due ore, affiancheranno il personale farmaceutico per guidare e sostenere i cittadini nella scelta dei prodotti da donare. I medicinali raccolti saranno destinati alla Caritas San Marino-Montefeltro e alla casa San Michele, dove due farmaciste garantiranno settimanalmente la distribuzione gratuita dei farmaci per l'automedicazione. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale sottolinea il valore di tale iniziativa, espressione concreta del forte senso di comunità della nostra Repubblica. La partecipazione dei sammarinesi al Banco Farmaceutico non è solo un gesto di solidarietà, ma dimostra anche la particolare attenzione della cittadinanza verso iniziative di così alto valore etico e sociale. Si rinnova, anche quest’anno, la fiducia nella sensibilità della comunità sammarinese nel prendersi cura delle persone più fragili e si ringraziano sentitamente i tanti volontari che dedicheranno il loro tempo, gli organizzatori che rendono possibile questa iniziativa, i cittadini che vi partecipano con generosità e le aziende che sostengono concretamente questa importante causa solidale. "Il Banco Farmaceutico rappresenta per noi molto più di un'iniziativa benefica: è l'espressione più autentica di come le farmacie ISS possano essere veri presidi di prossimità e cura – dichiara il Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini –. Ogni farmaco donato porta con sé la forza di una comunità che non lascia indietro nessuno, trasformando la professionalità dei nostri operatori in un ponte verso chi vive momenti di difficoltà". Le Giornate della Raccolta del Farmaco sono organizzate a San Marino in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico e CdO, con il supporto dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

C.s. - Istituto per la Sicurezza Sociale e Segreteria di Stato alla Sanità










