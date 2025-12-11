Dal 1° gennaio 2026 i referti di laboratorio non arriveranno più per posta Consultazione solo tramite Fascicolo Sanitario Elettronico

Dal 1° gennaio 2026 i referti di laboratorio non arriveranno più per posta.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che, dal 1° gennaio 2026, i risultati degli esami di laboratorio non saranno più spediti a domicilio, ma consultabili esclusivamente attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Questa novità rispetta le norme sulla protezione dei dati personali, che richiedono canali sicuri e tracciabili per la trasmissione di informazioni sanitarie sensibili. Il Fascicolo Sanitario Elettronico consente infatti, a ogni cittadino, di accedere ai propri referti con credenziali personali e codice OTP, garantendo sicurezza e riservatezza dei dati. Oltre il 90% dei cittadini sammarinesi dispone già del proprio FSE. Per chi non lo avesse ancora fatto, l'attivazione del Fascicolo è semplice e gratuita: è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dove il personale è a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti. È importante ricordare che, per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, è necessario disporre già di un account registrato sul portale della pubblica amministrazione (www.pa.sm). Per coloro che desiderassero comunque una copia cartacea o avessero necessità di esibire il referto firmato da un medico ISS, potrà richiederla e ritirarla alla segreteria del Laboratorio Analisi. La decisione di procedere all’inoltro dei referti delle analisi solo tramite FSE rappresenta un adeguamento necessario e doveroso alla normativa sulla tutela dei dati personali, nell'interesse della sicurezza e della protezione delle informazioni sanitarie di ciascun cittadino. La transizione verso strumenti digitali sicuri costituisce una garanzia in più per la riservatezza delle informazioni sanitarie e per il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona.

“Questa evoluzione digitale rappresenta un passo avanti importante per la tutela dei dati sanitari dei nostri cittadini – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni –. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni sanitarie sono diritti fondamentali che vanno garantiti con strumenti adeguati ai tempi. Il Fascicolo Sanitario Elettronico offre un sistema moderno, sicuro e accessibile, in linea con le normative sulla protezione dei dati personali. L'ISS è impegnato a supportare tutti i cittadini in questa transizione, assicurando assistenza e alternative per chi ne avesse necessità".

"Il passaggio al Fascicolo Sanitario Elettronico per la consultazione dei referti di laboratorio risponde a una precisa necessità di conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell'ISS Alessandro Bertolini –. L'FSE garantisce standard elevati di riservatezza attraverso sistemi di autenticazione avanzati e permette l'accesso immediato alla documentazione sanitaria. L'ISS assicura pieno supporto attraverso l'URP e mantiene disponibile l'opzione del ritiro cartaceo presso il Laboratorio Analisi per chi lo preferisce".

Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare la Segreteria del Laboratorio Analisi della UOC Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica, telefonando al numero 0549 994208 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14) oppure inviare una e-mail a segreteria.laboratorio@iss.sm. Oppure contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) telefonando ai numeri 0549 994561/64 oppure tramite e-mail a urp@iss.sm. Tutte le informazioni sul FSE sono disponibili su www.fse.iss.sm.

c.s. ISS





