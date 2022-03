RIMINI Dal 18 l'edizione primaverile di Giardini d'Autore nella suggestiva cornice della Piazza sull' Acqua - Ponte di Tiberio - Borgo San Giuliano

Giardini d’Autore torna dal 18 al 20 marzo nel luogo più suggestivo della città, la Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Borgo San Giuliano. Un weekend che avrà il sapore di un viaggio fuori porta in cui immergersi per vivere un’esperienza che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, quella terra che si risveglia e regala bellezza. Tre giorni da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Gli Spazi d’Autore saranno sempre più ricchi di ispirazioni grazie ai paesaggisti e ai designers scelti per interpretare giardini e terrazzi. L’evento si apre venerdì 18 marzo alle 10.30 con “L’insalata era nell’orto”, laboratorio di giardinaggio per realizzare l’orto di primavera al naturale. A cura di Alberto Strapazzini Stravede. Alle 11.00, al via gli appuntamenti di “Salotto Kapperi”, il talk dedicato al territorio a cura di Nuova Comunicazione che sarà dedicato al focus: “Aziende sostenibili – investire per migliorare il mondo”. Un incontro a cura di Banca Popolare Valconca che vedrà la partecipazione del direttore generale di Banca Valconca Dario Mancini. Si prosegue alle 11.30 con “Il mio piccolo spazio verde”, un workshop sulla progettazione di piccoli spazi verdi e scelta delle piante per terrazzi e dehor. A cura di Laura Studio Ramina con la partecipazione di Veronica Garetti: Florine. Su prenotazione: info@studioramina.com Pausa pranzo con “Déjeuner e dj-set”, il pranzetto tra i fiori e gli orti a Giardini d’Autore. Alle 12.00 “Lo sapevi che…” Incontro per scoprire le tecniche di difesa e protezione delle piante. A cura di Ernesto Bragaglia e alle 14.00 “Intrecci” Laboratorio sulla creazione di ghirlande e decorazioni naturali. A cura di Valentina Val dei Fiori – Flower Farm – Massimo 8 partecipanti: su prenotazione 324.7976876 valdeifiori@valdeifiori.it “Spontanee” è invece il titolo della sessione di pittura botanica ad acrilico su tavola alle 14.30. A cura di Lab Lab, 5 partecipanti. Su prenotazione al 339.3114793 associazione.lablab@gmail.com “Non siamo tutti Gerani!” è il laboratorio di giardinaggio per conoscere le tecniche di coltivazione e le differenze tra Pelargonium e Gerani che si svolgerà alle 15.00, a cura di Vivai L’Antico Fiore. Alle 15.30, “La Rimini che non ti aspetti: Il verde che esalta la bellezza dell’arte”. Passeggiata culturale dalla Piazza sull’acqua, che valorizza la monumentalità del Ponte di Tiberio, si raggiungerà l’affascinante e nuovo Giardino delle sculture del PART per poi andare alla scoperta di alcune corti interne di palazzi del centro storico. Il percorso si concluderà nel cortile di Palazzo Guidi per visitare la splendida Cappella Petrangolini. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Costo di partecipazione: € 13 a persona (comprensivo del noleggio delle radioguide); bambini gratis fino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it Sempre alle 15:30 “Fiori Fatti” Laboratorio di decorazione con carte e stoffe a cura di Veronica Zavoli, Le Terre di Veronica. Posti limitati, su prenotazione 328.2304048 e alle 16:00 “Il giardino degli ellebori” Laboratorio di giardinaggio per la cura e la coltivazione degli ellebori. A cura di vivaio Zanelli Spazio al “Bon Ton 2.0” alle 16. 30 con a tavola con Clelia Giannini. Incontro dedicato all’arte del ricevere. Posti limitati su prenotazione 339.2210135 “Giardini Lab: Coltiviamo le Orchidee” Laboratorio di Giardinaggio per la cura e la coltivazione delle orchidee a cura di Sei Cime d’Oro Michele Cesi è l’appuntamento delle 17.00. E sempre alle 17.00 “In Giardino con Biberius” Degustazione Vini. “Verso Est” con Francesco Falcone. Su prenotazione: 348.8961904 “Printemps beauté: Il pic-nic di bellezza a Giardini d’Autore” è il nome del viaggio olfattivo alle 18.00 a cura di BarFum Ducale 54. Massimo 8 partecipanti su prenotazione: 339.2356749 Nella giornata di venerdì aprirà i battenti anche “La Scuola a Cielo Aperto - Imparare dalla Natura” il coloratissimo spazio realizzato in collaborazione con il Gruppo Hera. Tanti laboratori e appuntamenti dedicati all’ 'educazione vegetale' dei piccoli giardinieri che quest’anno si trasforma in una vera e propria Fattoria Urbana in cui sarà possibile conoscere il fantastico mondo degli alpaca grazie al Podere Santa Pazienza.

cs Nuova Comunicazione

