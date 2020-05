Dal 18 maggio riapre il TIM San Marino Store con un regalo esclusivo!

In queste settimane TIM San Marino ha cercato di essere vicino alle esigenze di tutti i Clienti lavorando al meglio per assicurare la qualità del servizio Internet, indispensabile per poter svolgere le attività di lavoro e di studio da casa. Abbiamo registrato e gestito, senza rallentamenti, picchi di banda superiori del 100% alla media abituale dei consumi, abbiamo assicurato le attività di assistenza e attivato nuovi collegamenti per Clienti che avevano necessità particolari di lavoro o studio. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo al Paese garantendo la continuità della rete: un GRAZIE va anche e soprattutto a tutti i nostri Clienti che hanno compreso il nostro impegno anche quando le difficoltà e le limitazioni imposte dall’emergenza ci hanno impedito di operare come avremmo voluto. Siamo felici oggi di informare che a partire da lunedì 18 maggio sarà nuovamente aperto al pubblico il TIM San Marino Store. Un primo passo verso il graduale ritorno la normalità! In questa prima fase, per ridurre ogni rischio e nel rispetto delle disposizioni di legge, l’accesso al nostro punto vendita sarà consentito preferibilmente previo appuntamento telefonico contattando il nostro servizio assistenza al numero 0549 886111. Lo Store sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:00 con orario pressoché continuato. Dovremo svolgere solo una breve pausa tra le 13.00 e le 13:30 per pulire e sanificare tutti gli spazi in modo da poter offrire, sempre, il massimo della sicurezza. Vi aspettiamo quindi nel nostro Store e per l’occasione abbiamo pensato ad una sorpresa, un regalo che abbiamo voluto farvi per festeggiare insieme questo momento: da lunedì 18 maggio e fino alla fine di giugno, passando a TIM San Marino anche per il servizio mobile, l’attivazione della SIM è GRATIS! Chiamaci allo 0549 886111 per prendere appuntamento!

c.s. TIM San Marino