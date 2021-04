Dal 19 al 22 aprile la delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa composta dai Consiglieri Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, parteciperà alla II sessione 2021 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in programma dal 19 al 22 aprile. In apertura dei lavori, l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattito d’urgenza sull’arresto e la detenzione di Alexei Navalny e sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Tra i commi all’ordine del giorno, il dibattito sulla tutela delle minoranze nazionali in Europa, le future priorità strategiche del Consiglio d’Europa, il rapporto annuale del Commissario per i Diritti Umani ed il tema dell’imposizione fiscale nell’era digitale, con la partecipazione al dibattito del Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurría. Sono previsti inoltre gli interventi in plenaria della Presidente della Repubblica Moldava Maia Sandu, della Cancelliera Federale della Germania Angela Merkel e del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Risponderanno alle domande rivolte dall’Assemblea anche il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić e il Ministro Federale tedesco per gli Affari Europei Michael Roth, nell’ambito della Presidenza tedesca del Comitato dei Ministri.

c.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa