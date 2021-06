Dal 2 giugno riparte “Ritratti d’autore” con un significativo cambio di sede

Gli artisti della scuola d’arte Umberto Folli da cinque anni disegnano migliaia di ritratti di riminesi e ospiti di Rimini nella manifestazione gratuita d’arte “Ritratti d’Autore”. Fino allo scorso anno la piccola Montmartre riminese si muoveva itinerante per Marina Centro e Viale Vespucci, mentre da quest’anno trova una propria sede naturale, evocativa sull’impegno di Rimini per l’ambiente e la salute di cittadini e ospiti (il nuovo Psbo, nel cuore dell’impianto fognario riminese) che resterà abituale proprio davanti al mare, accanto al nuovo Belvedere, in Piazzale Kennedy. Insieme all’organizzatore e ideatore dell’evento Roberto Brolli, gli artisti che si avvicendano ogni mercoledì dell’estate sono gli allievi della radicata scuola d’arte di Miramare di Rimini Umberto Folli: Enzo Berardi, Morena Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei, Luciana Martelli, Walter Petroncini. “In omaggio a Rimini e la vita sociale e di accoglienza turistica così duramente provata, noi artisti partiamo proprio nella serata del 2 giugno, Festa della Repubblica, tant’è che abbiamo ideato una bandiera con i disegni di solamente una minima parte delle persone alle quali abbiamo realizzato il ritratto.” E prosegue Brolli: “Con le distanze giuste e sotto le stelle delle belle serate d’estate riminesi, sapremo garantire che non si formino assembramenti tra chi ammira gli artisti all’opera. Ciascuna persona, piccola o grande che sia, riminese e ospite, potrà tenersi un ricordo creativo e artistico che lo ritrae, anziché il solito e banale selfie. E questa la soddisfazione, ideale non materiale, che noi artisti ci portiamo a casa felici”. Il successo delle scorse edizioni, con migliaia di ritratti disegnati e donati ad altrettanti “modelli per caso” hanno spinto gli artisti a destinare a Rimini Ail, l’associazione Italiana contro le leucemie, il ricavato di tanti piccoli contributi volontari a cui quest’anno per volontà dei pittori si aggiunge l’associazione Basta Plastica in Mare Network, data appunto la sede stabile prescelta e abituale sul mare, che ne segnala e contraddistingue l’attenzione per la salubrità dell’ambiente e delle persone. L’atelier all’aria aperta ogni mercoledì sera tra le 21.30 e le 23.30 per giugno, luglio, agosto e settembre 2021 sotto il Belvedere, lato Porto Canale. Il debutto della serata del 2 giugno per la stagione 2021 che gode del patrocinio del Comune di Rimini, vedrà ospite l’assessore alla attività economiche Jamil Sadegholvaad, insieme ai rappresentanti delle associazioni Ail e Basta Plastica in Mare Network, a cui è destinato il ricavato delle offerte libere che volontariamente le persone ritratte lasciano nella cassetta trasparente (diverse migliaia di euro negli anni interamente donate con ufficiale bonifico).

