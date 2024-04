Dal 25 aprile riparte lo ShuttleMare: già 10mila gli utenti che hanno scaricato la App per andare al mare, gratis e senza auto Dalll’8 giugno al 15 settembre il servizio sarà operativo tutti i giorni.

Si avvicina a quota diecimila il numero di coloro che hanno scaricato l’App My Start Romagna per prenotare per sé o per la propria famiglia il trasporto gratuito del servizio Shuttlemare, che collega la fermata vicina e i parcheggi scambiatori con la zona mare. Quest’anno si partirà giovedì 25 aprile (orario 9.00-21.00), poi tutti i sabati e festivi fino al 2 giugno, quindi a pieno regime dall’8 giugno al 15 settembre. Attualmente sono 9018 i cittadini e i turisti che hanno scaricato l’App. Lo scorso anno furono 49.530 gli utenti di Shuttlemare nei 121 giorni di servizio, con un +20% rispetto all’anno precedente.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO SHUTTLEMARE

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano. È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map disponibile sui materiali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno. Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare. È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati). Il servizio è fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.

