Dal 25 novembre Riccione accende il Natale

Dal centro città avvolto di mille luci al Giardino sul mare in piazzale Roma, fino ai grandi ospiti di fama nazionale e internazionale: il programma del Natale - Capodanno 2023/2024 abbraccia Riccione con la sua luce calda e magnetica, come raggi di luna morbidi in una notte serena







Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Elio Germano, Jimmy Sax e la retrospettiva su Robert Capa: annunciato il ricco programma del Natale - Capodanno 2023/2024, che abbraccia con la sua luce calda e magnetica tutta la città, come raggi di luna morbidi in una notte serena.





Un Raggio di Luna: Natale Capodanno 2023-2024

Il fascino della Luna è da sempre sinonimo di poesia. La sua presenza illumina e ispira. Regala atmosfera ed emozione. La Luna è altresì magia e magnetismo e in più dona un pizzico di mistero alle cose terrene. Luna scelta a protagonista della comunicazione che ritroviamo negli allestimenti.

Il tema del Natale, la festa più attesa dell’anno, si sposa bene all’effetto delle luci dai toni caldi. Luci che richiamano, nell’aspetto simbolico coerente, il Sole della campagna comunicativa dell’estate. L’aderenza tra messaggi, scenografie e tema astrale, congiunge allora, quasi con un filo ideale, i due corpi celesti come potenti poli d’attrazione e promozione.



Un Raggio di Luna - Le luci del Natale

Il progetto è ispirato al mondo del Natale tradizionale: luci calde. Una città illuminata da decine di “stalattiti” che da marciapiede a marciapiede attraversano, orizzontalmente, le zone centrali della Perla Verde. In ogni quartiere poi l’installazione e accensione di alberi dedicati. Identica tipologia di luce calda in viale Ceccarini. Qui si sperimenta una soluzione innovativa: assieme ai suggestivi “pendenti” dei pini - lunghi quasi 6 metri l’uno, una quindicina ad albero, posizionati per un diametro di circa 4 metri attorno al tronco - troviamo i fari, a basso consumo, collocati tra le chiome. Si potranno utilizzare, mutano di colore, sia nel periodo natalizio, come installazione, sia durante l’anno in occasione di eventi, sfilate e manifestazioni di grande richiamo. A completare il progetto d’insieme, la filodiffusione: in momenti programmati farà risplendere le chiome degli alberi, elemento distintivo della città, a tempo di musica. Su Piazzale Roma, all’interno del Giardino Segreto di Babbo Natale, le luminarie trovano posto sempre tra gli alberi e a corollario dei percorsi. Mentre sulla Pista di Ghiaccio si è optato per i punti luce a garanzia della sicurezza dei frequentatori, nonché per alcuni lampadari, molto classici, a emissione calda che ricreeranno l’atmosfera tipica natalizia. Infine, il maxi albero naturale sul ponte di Viale Dante: l’addobbo completo prevede migliaia di microled anch’essi a luce calda. Accensione il 25 novembre alle ore 17.



Un Raggio di Luna - Il Giardino Segreto di Babbo Natale

Il Giardino sul mare è un’estensione di viale Ceccarini, nel cuore della città, e ha in piazzale Roma l’ideale punto di partenza. Ospiterà attrazioni dedicate ai bambini e agli adulti: la Casa di Babbo Natale, l’Antica Giostra dei Cavalli e la Poltrona Gigante. Quest’ultimo elemento di design è destinato a divenire il simbolo del Giardino. Un Bosco, ricreato con elementi naturali, contribuirà ad armonizzare e rendere particolari e più piacevoli gli spazi destinati ai visitatori.



Un Raggio di Luna - Villaggio del food

Un villaggio tutto dedicato al food - presenti i ristoratori d’eccellenza di Riccione - nascerà in viale Ceccarini. L’orario di apertura è previsto, dal 2 dicembre in avanti, dalle 10 del mattino fino a tarda sera.



Programma Natale - Capodanno 2023-2024



Un Raggio di Luna

Spettacoli, shopping, mostre ed eventi

25 novembre 2023 - 6 gennaio 2024



25/11/23

Inaugurazione Natale - Capodanno 2023-2024 della città di Riccione



Accensione delle luminarie di viale Ceccarini e inaugurazione della pista di ghiaccio in Piazzale Roma – ore 17



Vernissage della mostra a Villa Mussolini - ore 18

Robert Capa. Retrospettiva (26 novembre 2023 - 1° aprile 2024)



Robert Capa, pseudonimo di Endre Ernő Friedmann (Budapest, 22 ottobre 1913 – Provincia di Thai Binh, 25 maggio 1954), è stato un fotografo ungherese naturalizzato https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America. I suoi reportage rendono testimonianza di cinque diversi conflitti bellici: la

La Bella Stagione di Riccione Teatro - ore 21

Sala Gran Turismo (Palazzo del Turismo)

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Isabella Ferrari legge “Le eroine” di Ovidio



02/12/23

Inaugurazione del Giardino sul Mare e della Casa di Babbo Natale - Il Giardino Segreto di Babbo Natale - Piazzale Roma - ore 17



Taglio del nastro e animazioni dedicate ai bambini e alle famiglie

I personaggi del mondo di Babbo Natale





06/12/23

La Bella Stagione di Riccione Teatro - ore 21

Sala Gran Turismo (Palazzo del Turismo)

Paola Minaccioni in “Stupida show!”



08/12/23

Accensione del grande albero di Natale sul ponte di Viale Dante - ore 17

Countdown, Urban Project e Mario Rex dj set (Alice Atzeni e Mario Reccia)



Sabato 9 e domenica 10 dicembre

Animazioni per piccoli e grandi al Giardino Segreto di Babbo Natale; concerti “Dai cori al cuore” - Piazzale Roma



15/12/23

La Bella Stagione di Riccione Teatro - ore 21

Sala Gran Turismo (Palazzo del Turismo)

Anna Foglietta legge “Le città invisibili” di Italo Calvino



Sabato 16 e domenica 17 dicembre

Animazioni per piccoli e grandi al Giardino Segreto di Babbo Natale; concerti “Dai cori al cuore” - Piazzale Roma



20/12/23

La Bella Stagione di Riccione Teatro - ore 21

Sala Gran Turismo (Palazzo del Turismo)

Elio Germano e Teho Teardo “Il sogno di una cosa”



Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 dicembre

Animazioni per piccoli e grandi al Giardino Segreto di Babbo Natale; concerti “Dai cori al cuore” - Piazzale Roma



Martedì 26 dicembre

Concerto degli Auguri gratuito - PalaRiccione - ore 21



Cartoons in Jazz omaggio a Walt Disney

Direzione Pino Jodice e Michele Chiaretti. Musicisti e artisti si uniscono per rendere un omaggio musicale ai cartoni animati di Walt Disney



29/12/23

Concerto degli Auguri - PalaRiccione - ore 21

Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia



Prenotazione e acquisto dei biglietti attraverso piattaforma online www.ticketnation.it - Il costo, compreso tra i 20 e i 40 euro, varia a seconda dei settori delle sedute disponibili all’interno della sala.



30/12/23

Concerto gratuito in Piazzale Ceccarini - ore 18

Ospite Jimmy Sax



31/12/23

Concerto gratuito di San Silvestro - Piazzale Ceccarini - dalle ore 22



Ore 24

Brindisi di mezzanotte, benvenuto al 2024, dj set e spettacolo pirotecnico



Lunedì 1° gennaio 2024

Tuffo di Capodanno

Sala Gran Turismo (Palazzo del Turismo)

“Dai cori al cuore”



03/01/24

Concerto-evento preview

Hip Hop Contest



Sabato 6 domenica 7 gennaio 2024

Festa della Befana - Riccione Paese

Le golose calze dell’Epifania in regalo ai bambini

