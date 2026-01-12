Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 le iscrizioni alla Scuola Elementare

Si comunica che le iscrizioni delle alunne e degli alunni alla classe prima della Scuola Elementare, per l’anno scolastico 2026-2027, si effettuano dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026. L’iscrizione alla classe prima è obbligatoria per i bambini nati nell’anno 2020; è facoltativa, invece, per i nati entro il 31 marzo 2021. Possono essere iscritti i cittadini sammarinesi, i residenti e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno. La Direzione della Scuola Elementare ha approntato un sistema di prima iscrizione completamente on line, a cui si accede tramite il link disponibile sul sito della Scuola Elementare www.elementare.educazione.sm Gli alunni che stanno frequentando regolarmente la classe prima, seconda, terza e quarta, nei plessi scolastici della Repubblica di San Marino, saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva, al termine delle valutazioni di fine anno. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.elementare.educazione.sm oppure telefonare ai seguenti numeri: 0549-882744.

C.s. - Direzione Scuola Elementare







