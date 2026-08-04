Dal 27 agosto iniziano presso la CSdL le pratiche ER.GO (ISEU) per le Università dell'Emilia Romagna

Anche quest'anno la Confederazione del Lavoro mette a diposizione un servizio particolarmente richiesto per gli studenti residenti a San Marino che frequentano le Università dell'Emilia Romagna; dal 27 agosto sarà disponibile presso la sede CSdL a Domagnano il servizio di compilazione delle pratiche ER.GO (ISEU), erogato da una operatrice del CAAF-CGIL di Rimini.

Le date e gli orari sono i seguenti: AGOSTO Giovedì 27 - ore 14.45/17.45 SETTEMBRE Venerdì 4 - ore 8.30/13.00 Giovedì 10 - ore 14.45/17.45 Venerdì 11 - ore 8.30/13.00 Giovedì 17 - ore 14.45/17.45 Venerdì 18 - ore 8.30/13.00

Per accedere al servizio, completamente gratuito, occorre prenotarsi, telefonando in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 0549 962007 (FULI); 0549 962018 (FUPI); 0549 962040 (FUCS); 0549 962066/70 (CSdL).

La CSdL ricorda agli studenti e studentesse che possono cogliere anche questa occasione per iscriversi alla Confederazione Sammarinese del Lavoro. Potranno così ricevere una serie di informazioni, orientamento e servizi utili al loro percorso di studi, per una cittadinanza attiva e per un futuro lavorativo dignitoso, portando al contempo le loro istanze, idee e creatività. Gli studenti e le studentesse hanno altresì il diritto di eleggere i loro rappresentanti all'interno della stessa CSdL, partecipando attivamente alle attività della Confederazione. Si tratta di un ulteriore arricchimento che rende la CSdL ancora più articolata, inclusiva e rappresentativa delle varie generazioni e dei diversi settori della società.



c.s. CSdL









