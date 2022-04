Dal 29 Aprile al 1 Maggio la SAN MARINO GAME CONVENTION 2022

Dal 29 Aprile al 1 Maggio si svolgerà la SAN MARINO GAME CONVENTION 2022, manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo, www.sanmarinogame.com Giunta alla sua 23a edizione, la SAN MARINO GAME CONVENTION è diventata un "contenitore" ludico apprezzato dagli appassionati e dalle aziende del settore grazie alla tipologia dei tornei, degli eventi e della location che offre. Una manifestazione di qualità prima di tutto, ormai una "classica" del panorama italiano. SMGC è organizzata fin dal 1999 dall'Associazione Sammarinese Giochi Storici, nata dalla passione per il gioco come strumento di socializzazione e divertimento e che vede nella promozione di attività ludiche come questa la sua migliore forma di presentazione. L’evento è un raduno di giocatori appassionati di boardgames e wargames, simile ad alcune famose manifestazioni che si svolgono da anni negli Stati Uniti. La manifestazione SMGC è principalmente un'occasione di gioco rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi da tavolo in genere; una convention dedicata al gioco ... "giocato"!!

SAN MARINO GAME CONVENTION 2022, il salotto del buon gioco, inizia venerdi 29 aprile, ore 14,30 fino a Domenica 1maggio, ore 18,00.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

La SMGC 2022 è suddivisa in varie SEZIONI che ospitano le varie attività ludiche in programma:

1) AREA BOARD-WARGAMES, BOARDGAMES, GIOCHI DA TAVOLO; è naturalmente la sezione che contraddistingue la nostra Associazione, organizzatrice dell'evento, e tale sezione ospita il RADUNO NAZIONALE GIOCATORI DI BOARD-WARGAMES!!!

2) AREA WARGAMES; uno dei più importanti showroom del sud Europa!!

L'evento è cresciuto negli anni ed è ormai un appuntamento irrinunciabile per ogni appassionato di wargame "classico". La manifestazione ospita diversi EVENTI. Lo spazio dedicato alla ASGS e alla Ludoteca mette a disposizione dei visitatori vari giochi oltre alle informazioni generali sulla SMGC. La partecipazione e le attività di gruppi ludici provenienti da tutta Italia garantisce divertimento puro per tutti, appassionati e visitatori occasionali.

Numerose le partite “libere” in programma, oltre a tornei e demo su vari nuovi giochi. Espositori ed Editori daranno anche la possibilità di visionare nuovi titoli ed acquistare gli stessi. Sabato mattina, dalle ore 10,00, il momento culturale dedicato alla presentazione di progetti, libri e altro. In particolare sarà presentato lo studio, il progetto e la ricostruzione di un gioco esposto nel Museo di Stato RSM; risalente al 1700, la “Bianca e la Rossa”!!!

INGRESSO LIBERO

IMPORTANTE! LA MANIFESTAZIONE SEGUIRA’ UN PROTOCOLLO DI ACCESSO IN MERTO AL COVID19 VEDI http://www.sanmarinogame.com/covid-19

CONTATTI: asgs@omniway.sm