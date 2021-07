Dal 3 agosto il punto vaccini anti-COVID-19 si trasferisce dall’Ospedale di Stato al Centro Azzurro di Serravalle

Dal 3 agosto il punto vaccini anti-COVID-19 si trasferisce dall’Ospedale di Stato al Centro Azzurro di Serravalle.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che a partire da martedì 3 agosto il punto vaccini anti- COVID-19 si trasferisce dall’Ospedale di Stato all’Ufficio Vaccinazioni all’interno del Centro Commerciale Azzurro di Serravalle (secondo piano). Per chi ha già prenotato la vaccinazione cambia solo la sede di somministrazione e restano confermati i giorni e gli orari fissati in precedenza.

Il nuovo punto vaccini sarà a disposizione, oltre che per gli assistiti sammarinesi, anche per i turisti stranieri, che potranno effettuare il pagamento della prestazione direttamente all’Ufficio Vaccinazioni nel Centro Commerciale Azzurro.

C.s. Iss

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: