Dal 4 al 6 agosto ospiti a "La Terrazza della Dolce Vita" Friedman, Jebreal, Los Locos, Cambi, Rosa Chemical, Scopelliti, Sallusti, Concato e altri Giornalismo e tanta musica nelle tre serate, dal 4 al 6 agosto, nel giardino del Grand Hotel di Rimini per la 7a edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi (ore 18:30, ingresso libero)

Dal 4 al 6 agosto ospiti a "La Terrazza della Dolce Vita" Friedman, Jebreal, Los Locos, Cambi, Rosa Chemical, Scopelliti, Sallusti, Concato e altri.

Entra nel vivo la programmazione della 7a edizione de "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale en plein air ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi che anima il giardino del Grand Hotel di Rimini. Tre serate con un fitto palinsesto che spazia dalla geopolitica internazionale all'intrattenimento, dalla musica pop-latina al grande cantautorato italiano, tutte a ingresso libero con inizio alle 18:30. Si parte domani, martedì 4 agosto, con un focus dedicato all'attualità e alla politica internazionale. Sul palco salirà il giornalista e scrittore Alan Friedman, storico corrispondente del Financial Times, per offrire una lettura lucida degli scenari economici e globali descritti nel suo ultimo saggio: "La fine dell'impero americano. Guida al Nuovo Disordine Mondiale" (La Nave di Teseo Editore). Il dibattito si arricchirà grazie all’intervento di Rula Jebreal (in collegamento) giornalista, scrittrice ed esperta di spicco in materia di politica estera e diritti umani. A dare una ventata di leggerezza e ritmo alla serata ci penserà l'energia dei Los Locos, il famoso duo pop-latino italiano, celebre per hit intramontabili, tra cui la reinterpretazione di “Mambo No. 5”. Mercoledì 5 agosto il salotto riminese proporrà l’incontro tra cultura istituzionale e costume. La prima parte dell'incontro vedrà ospite Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, con il suo libro per ragazzi "Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni" (Ragazzi Mondadori), itinerario culturale e sensoriale attraverso 16 luoghi iconici del nostro Paese. A seguire, ospiti di Ventura e Terzi saranno la showgirl, modella e personaggio televisivo Raffaella Fico, insieme a Matteo Cambi, fondatore dello storico brand Guru. La chiusura della serata sarà affidata all'estro artistico di Rosa Chemical, cantautore e performer capace di spaziare tra sonorità rap, pop, elettronica e punk. Ad aprire il “salotto” di giovedì 6 agosto sarà Senhit, acclamata cantante pop, icona dell'Eurovision e rappresentante della Repubblica di San Marino. Seguirà l’intervento incentrato sull'impegno civile di Francesca Scopelliti - ex senatrice e attuale presidente della Fondazione Enzo Tortora - con il libro “Lettere a Francesca” (Pacini Editore), raccolta epistolare scritta da Enzo Tortora alla giornalista - ultima compagna del celebre conduttore televisivo - e da lei curata. In collegamento anche il giornalista Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Libero, con il suo saggio-inchiesta "Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici" (Rizzoli), scritto a 4 mani con l’ex magistrato Luca Palamara. Il versante musicale e dello spettacolo vedrà invece protagonista uno dei padri nobili della musica d'autore italiana, il cantautore Fabio Concato, che in una intervista-recital musicale ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, scandita da capolavori come Domenica bestiale, Fiore di maggio e Guido piano. Tutti i giorni dalle 10 alle 11 si possono prenotare lezioni di ballo gratuite con i maestri di ballo Giada Lini e Graziano di Prima nella spiaggia del Grand Hotel, scrivendo a: laterrazzaoff@gmail.com. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format prodotto da VenturaAcademy e SI.VE., promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, con il patrocino di Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, e candidato ai Progetti FUNT del Ministero del Turismo. L’evento è realizzato con il supporto di Confcommercio Provincia di Ravenna, Dàmeda, Bloom, e il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini. Media partner: ANSA, QN Quotidiano Nazionale, San Marino RTV.

c.s. APT Servizi





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