1 set 2025
Dal 4 settembre apre l’Ispettorato Micologico - Dipartimento Prevenzione ISS

Giovedì 4 settembre riapre l’Ispettorato Micologico - Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, attività svolta dall’Associazione Micologica Sammarinese.
Sede dell’Ispettorato saranno gli ambienti del Dipartimento Prevenzione ISS al 4° piano dell’Ospedale di Stato (palazzina Ex Casa di Riposo), fruibili gratuitamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, dal 4 settembre al 27 novembre.
L’Ispettorato micologico è a disposizione da anni per tutti i cittadini della Repubblica e non solo, garantendo una miglior tutela della salute pubblica e stimolando nel contempo una maggiore sensibilità ecologica.
L’Ispettorato micologico offre gratuitamente un servizio di controllo sui funghi raccolti dai cittadini, grazie alla selezione e certificazione effettuata dagli ispettori micologi per garantire la loro commestibilità. Oltre a questo, vengono fornite informazioni utili sul riconoscimento delle diverse specie di funghi, accompagnate da consigli su come consumarli in modo sicuro, con indicazioni sulla preparazione, cottura, conservazione e quantità raccomandata. Inoltre, il servizio include suggerimenti sul comportamento da adottare sia durante la raccolta dei funghi che durante la permanenza nel bosco.
Per informazioni si può contattare il numero 0549 994812 negli orari di apertura dell’Ispettorato.

Comunicato stampa
ISS





