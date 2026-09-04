Dal 7 settembre riapre l’Ispettorato Micologico del Dipartimento Prevenzione ISS

Dal 7 settembre riapre l’Ispettorato Micologico del Dipartimento Prevenzione ISS.

Riprende da lunedì 7 settembre l’attività dell’Ispettorato Micologico presso il Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, servizio gratuito realizzato dall’Associazione Micologica Sammarinese. L’Ispettorato sarà attivo fino al 30 novembre, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30. La sede si trova al 4° piano, scala F, del Dipartimento Prevenzione ISS. Il servizio è rivolto ai cittadini che raccolgono funghi e desiderano sottoporli al controllo degli esperti micologi, per verificarne la commestibilità e ricevere indicazioni corrette sul loro consumo in sicurezza. Il controllo micologico rappresenta uno strumento importante di prevenzione, perché consente di ridurre il rischio di intossicazioni da funghi non commestibili, tossici o non adeguatamente conservati. Anche quelli commestibili, infatti, richiedono attenzione nella preparazione, nella cottura, nella conservazione e nelle quantità consumate. Gli ispettori micologi forniscono inoltre informazioni utili sul riconoscimento delle specie, sui comportamenti da adottare durante la raccolta e sulle buone pratiche da seguire durante la permanenza nel bosco, contribuendo alla tutela della salute pubblica e a una maggiore sensibilità verso l’ambiente. Per informazioni è possibile contattare il numero 0549 994812 negli orari di apertura dell’Ispettorato.

C.s. - ISS

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