Dal barocco al Klezmer, terzo appuntamento con la Rassegna Musicale d'Autunno 2026

Dal barocco al Klezmer, terzo appuntamento con la Rassegna Musicale d'Autunno 2026.

Domenica 15 ottobre ore 21:00 - Chiesa di San Francesco San Marino XXVIII RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO Dal Barocco al Klezmer Duo Raphael Negri Shuyue Chen - violini Ingresso ad offerta libera Informazioni: cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856 Dal Barocco al Klezmer: un viaggio inconsueto per due soli violini nella magia della musica. Nell’epoca barocca il violino è protagonista tanto delle sonate e dei concerti quanto delle danze, delle follie, delle variazioni e delle rielaborazioni di melodie tradizionali. Da questa dimensione popolare nasce il suggestivo collegamento con la musica klezmer, espressione della tradizione ebraica, capace di alternare gioia e malinconia e legata ai momenti di festa, ai balli e alle cerimonie. Un viaggio cosmopolita che attraversa Francia, Italia, Austria e Spagna, fino ai colori e ai ritmi dell’Europa orientale. Una nuova proposta che unisce qualità e originalità per il terzo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno 2026. Protagonisti Raphael Negri e ShuYue Chen, in un dialogo per due violini. Negri ha ricoperto per molti anni il ruolo di primo violino di spalla della celebre orchestra barocca Europa Galante. Vi aspettiamo per condividere questo unico pomeriggio di musica.

C.s. - Camerata del Titano

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