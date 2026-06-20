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Dal Comitato Sammarinese di Bioetica cordoglio per la morte del dr. Iwanejko

20 giu 2026
Dal Comitato Sammarinese di Bioetica cordoglio per la morte del dr. Iwanejko

La Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, a nome di tutti i colleghi, esprime con grande dolore il cordoglio per la perdita del collega dr. Iwanejko, che ha contribuito in questi anni al lavoro del Comitato con grande professionalità e dirittura morale. La passione per il suo lavoro traspariva in ogni suo intervento e nei contributi ai documenti contenenti tematiche pediatriche. Il Comitato si stringe con affetto ai familiari.

C.s. -  Comitato Sammarinese di Bioetica




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