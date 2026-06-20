Dal Comitato Sammarinese di Bioetica cordoglio per la morte del dr. Iwanejko

La Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, a nome di tutti i colleghi, esprime con grande dolore il cordoglio per la perdita del collega dr. Iwanejko, che ha contribuito in questi anni al lavoro del Comitato con grande professionalità e dirittura morale. La passione per il suo lavoro traspariva in ogni suo intervento e nei contributi ai documenti contenenti tematiche pediatriche. Il Comitato si stringe con affetto ai familiari.

C.s. - Comitato Sammarinese di Bioetica







