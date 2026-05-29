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Dal Comitato Sammarinese di Bioetica cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

29 mag 2026
Dal Comitato Sammarinese di Bioetica cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

La Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, prof.ssa Luisa Borgia, a nome dell'intero Comitato, esprime sentimenti di profondo dolore e cordoglio per la perdita del Segretario di Stato On. Le Mariella Mularoni. La sua sensibilità alle tematiche bioetiche e la sua costante attenzione e vicinanza alle attività del Comitato hanno permesso di raggiungere fondamentali traguardi in ambito nazionale e internazionale, proiettando la Repubblica di San Marino nel ruolo di Paese modello in tale ambito. Soprattutto, desidera ricordare le sue straordinarie doti di gentilezza, correttezza, ascolto ed equilibrio che hanno caratterizzato ogni sua attività sia in ambito politico sia nelle relazioni interpersonali. Esprime commossa vicinanza alla famiglia, al personale della Segreteria di Stato, e a tutte le Istituzioni di governo della Repubblica.

C.s. -  Comitato Sammarinese di Bioetica




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