Dal Comites San Marino un pensiero per chi lavora anche a Ferragosto.

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei augura buon Ferragosto a tutti e buona festa dell'assunzione di Maria. Il Presidente ringrazia di cuore chi, anche sotto il sole di agosto, continua a lavorare a testa bassa senza clamore al servizio della comunità. Un ringraziamento viene rivolto in particolar modo agli operatori del servizio sanitario, alle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dei cittadini, a chi svolge servizi pubblici ed a chi lavora nel settore turistico. L'auspicio poi del Presidente che tutti possano trascorrere questo giorno di festa in compagnia delle proprie famiglie, dei propri cari con spensieratezza, gioia e serenità.  Con la speranza che i venti di guerra nel mondo possano presto sopirsi, lasciando spazio al dialogo ed alla pace, il Presidente Alessandro Amadei rivolge a tutti un saluto anche da parte del Consiglio Elettivo del Comites San Marino.

C.s. - Comites San Marino

