Dal governo 15.000 euro in favore della Federazione Sammarinese Sport Speciali: "San Marino raddoppia l'impegno"

Il Congresso di Stato, dando seguito agli impegni programmatici delineati in Consiglio Grande e Generale, ha formalizzato l'erogazione di un contributo straordinario di 15.000 euro in favore della Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS). Questo provvedimento è un gesto di tangibile vicinanza che ribadisce la ferma e inequivocabile volontà dell'Esecutivo, attraverso la Segreteria di Stato per lo Sport, di sostenere un'entità associativa che rappresenta un pilastro fondamentale. L'attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione ha costituito un asse portante dell'azione governativa fin dall'insediamento. Numerose esperienze dedicate e personalizzate sono state realizzate, spesso al di fuori dei consueti canali istituzionali, come l'allestimento di spazi riservati in occasione del Gran Premio di Misano e altre iniziative di alto valore inclusivo, tutte attuate con il supporto indispensabile della Federazione. Alla FSSS, per la sua professionalità, l'abnegazione e l'eccellenza dimostrata nella gestione di percorsi di integrazione sportiva e sociale, va il pieno e convinto riconoscimento del Governo. La delibera odierna non si esaurisce nell'emergenza, ma si inserisce in una prospettiva di sostegno strutturale a lungo termine. Con l'introduzione della nuova Legge sullo Sport, attesa per il 2026, l'Esecutivo si prefigge un obiettivo di portata storica per la Repubblica: l'inserimento ufficiale degli sport speciali all’interno del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. A supporto di tale ambiziosa visione legislativa, il Congresso di Stato ha deliberato un incremento dello stanziamento economico complessivo, prevedendo un aumento di 50.000 euro rispetto ai contributi storici destinati al settore. La finalità di tale rafforzamento è la creazione di tutti gli strumenti necessari affinché la Federazione possa consolidare la propria struttura e operare in piena autonomia.







