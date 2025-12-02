Dal Papa con oltre 1.500 figuranti dei presepi viventi italiani ci saranno anche quelli di Montegiardino

Arriveranno in Vaticano il 13 dicembre da tutta Italia, vestiti da pastori, artigiani, Sacre Famiglie, Re Magi, angeli e soldati romani. Saranno oltre mille volontari e incontreranno Papa Leone per la benedizione dei bambinelli di oltre 50 rappresentazioni della nascita di Gesù fra le quali quella del Presepe Vivente di Montegiardino. Sono previste una lunga sfilata e la rievocazione del primo presepe di San Francesco a Greccio e della Natività sul sagrato di Santa Maria Maggiore. La giornata di celebrazioni prevede anche il passaggio alla Porta Santa di Santa Maria Maggiore per la celebrazione del Giubileo dei Presepisti e l’omaggio alla tomba di Papa Francesco. L’evento si concluderà con l’omaggio alla “sacra culla”. Sarà di fatto un presepe vivente da record, organizzato dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi, che riunisce i più importanti presepi viventi d'Italia e che grazie alla collaborazione del Presepe Vivente di Montegiardino con la Segreteria di Stato per il Turismo vede rappresentata anche la Repubblica di San Marino. La prima edizione dell’iniziativa è del 2022, Montegiardino partecipa per il secondo anno consecutivo. Il Presepe Vivente di Montegiardino si terrà, come da tradizione, il 26 dicembre e il 6 gennaio a partire dalle 17. Quest’anno, per la prima volta, è prevista un’anteprima a San Marino Città, sul sagrato della Pieve e lungo le vie limitrofe, in occasione del Natale delle Meraviglie nelle giornate del 20 e 21 dicembre.

Comunicato stampa

Presepe Vivente di Montegiardino










