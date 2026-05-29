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Dal Partito Socialista Riformista Sammarinese il cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

29 mag 2026
Dal Partito Socialista Riformista Sammarinese il cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni. In questo momento di grande dolore, desideriamo rivolgere il nostro pensiero e la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lei un percorso umano e istituzionale. Nel corso del suo impegno pubblico, Mariella Mularoni ha rappresentato con dedizione e senso delle Istituzioni il proprio ruolo, contribuendo al servizio della Repubblica e della Comunità Sammarinese. Alla sua memoria va il nostro rispetto, nella consapevolezza del valore del suo contributo alla vita pubblica del Paese. Il PSRS si unisce al cordoglio dell’intera comunità e porge le più sentite condoglianze.

C.s. - Partito Socialista Riformista Sammarinese




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