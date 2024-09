Dal Quirinale al Vaticano, il Green Festival fra gli eco-innovatori invitati al simposio romano

Dopo la visita al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dell’aprile 2022, il Green Festival San Marino – Montefeltro è fra gli eco-innovatori invitati il prossimo 12 ottobre in Vaticano al Simposio “Chiesa Sinodale e Amore Politico”, convegno di preparazione al Giubileo. I lavori inizieranno con una tavola rotonda con Gianfranco Astori, Consigliere per l’informazione presso la Presidenza della Repubblica Italiana e Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario dei Rapporti fra gli Stati della Segreteria Vaticana. A seguire verrà avviato il “Laboratorio del dialogo”, 10 tavoli a cui siederanno anche gli eco-innovatori arrivati per portare le proprie idee, con un momento successivo di restituzione dei contributi in assemblea e relative conclusioni. “Queste partecipazioni che definirei straordinarie per un festival come il nostro, sono frutto di una ‘eco-rete’ di relazioni tessute con partner oramai consolidati, come Ecofuturo Festival e Kaki Tree Project" dice Gabriele Geminiani ideatore del Green Festival San Marino – Montefeltro, a sottolineare che quella del cambiamento e della transizione ecologica sono sfide che vanno affrontate in squadra e non su singoli binari come spesso avviene. La giornata terminerà con un “Percorso nella Bellezza”, una visita guidata nella Basilica di San Pietro.

