Dal Ttg al Brasile: la shopping destination San Marino Outlet Experience si apre a nuovi orizzonti

Si è chiuso un ottobre intenso, anche dal punto di vista dello sviluppo di contatti e promozione, per San Marino Outlet Experience. Prima la presenza a TTG Travel Experience, la manifestazione di riferimento del settore travel, dove San Marino Outlet Experience era presente, con un proprio corner dedicato, nell’area riservata alla Repubblica di San Marino, per promuoversi come shopping destination; poi, sempre al fianco delle istituzioni turistiche sammarinesi, in particolare il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura e Ambasciatore della Repubblica di San Marino Filippo Francini ed il Cancelliere del Consolato Generale di San Marino a San Paolo Mario Turnaturi, la partecipazione al roadshow promosso dall’European Travel Commission in Brasile, a San Paolo. L’ultima tappa, riservata alla sola Repubblica di San Marino, prevedeva tre distinti momenti d’incontro con operatori del settore turistico e istituzioni brasiliane, associazioni culturali e, infine, stampa di settore, travelblogger ed influencer. Rappresentato da Veronica Foresti, Direttrice Marketing e Turismo, San Marino Outlet Experience si è presentato come shopping destination che va ad ampliare il ventaglio di esperienze che la Repubblica, con il suo straordinario patrimonio storico, culturale e paesaggistico, può offrire ai turisti, in qualunque periodo dell’anno. A tali attività, che rientrano nelle strategie di sviluppo delle relazioni internazionali B2B che favoriscano l’incoming di turisti ed operatori economici, si è aggiunta la visita, alla presenza del Segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, di una delegazione tecnica e politica proveniente dall’Arabia Saudita, guidata dal Ministro del Turismo, Ahmed Al Khateeb, e dal Viceministro del Turismo, Principessa Haifa Bint Mohammed Al-Saud. Inoltre, sempre ad ottobre, nell’ambito di un educational organizzato in sinergia con Visit San Marino, sono stati ospitati 12 luxury buyer provenienti da Stati Uniti, Filippine, Gran Bretagna, India e Francia che, tra le varie attività proposte per conoscere meglio il territorio, hanno potuto vivere una coinvolgente shopping experience da proporre ai loro clienti. Altri 25 luxury buyer, provenienti da tutto il mondo, sono stati incontrati nell’ambito di un Workshop Luxury Event by TTG organizzato a Rimini alla vigilia del TTG stesso. Le attività di promozione hanno prodotto, nel corso degli ultimi mesi, importanti risultati: il 22% della clientela che nei mesi estivi ha fatto visita a San Marino Outlet Experience è, infatti, di provenienza straniera.

