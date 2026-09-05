“Dal Turista al Contadino”: grande successo per l’apertura, oggi il Villaggio Contadino e l’inaugurazione del truck “Dalla Terra alla Tavola”, domenica il gran finale a Borgo

Grande successo ieri per l’apertura di “Dal Turista al Contadino”, la manifestazione che valorizza le eccellenze agroalimentari del nostro Paese. Ad aprire le danze il contest tra i ristoranti del territorio, curato da USOT, seguito da una cena interamente basata sui prodotti locali. Oggi e domani spazio al Villaggio Contadino, con laboratori pensati per tutte le famiglie e per i curiosi, a cura del Consorzio Terra di San Marino, insieme al buon cibo del nostro territorio. Nella giornata di oggi si inaugura inoltre il truck “Dalla Terra alla Tavola”, un nuovo strumento per promuovere ancora di più i prodotti del Consorzio Terra di San Marino. Domenica il gran finale: in collegamento da Borgo Maggiore verrà inaugurato il nuovo locale “Dalla Terra alla Tavola”, accanto al Bar Funivia, insieme all’ascensore e alle nuove cantinette di Borgo. A completare la giornata un vero e proprio evento nell’evento: un dj set sospeso in funivia, assoluta novità per il nostro Paese. Un ringraziamento va a USOT, al Consorzio Terra di San Marino e a Rinascita Culturale per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente. L’invito è a partecipare numerosi anche nei prossimi giorni: cibo, musica

C.s. - Segreteria di Stato Territorio e Ambiente







