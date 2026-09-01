“Dal turista al contadino”: il 4 settembre Piazza Sant’Agata celebra i sapori e la ristorazione sammarinese

Una sfida culinaria dal vivo e una cena degustazione per valorizzare i prodotti, le filiere e le professionalità del territorio Venerdì 4 settembre Piazza Sant’Agata ospiterà una serata interamente dedicata alle produzioni e alla ristorazione sammarinese, nell’ambito della manifestazione “Dal Turista al Contadino”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il comparto ristorazione di USOT e il Consorzio Terra di San Marino, con l’obiettivo di mettere in relazione agricoltura, cucina e promozione del Paese, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza capace di raccontare San Marino attraverso i suoi sapori. Il programma prenderà il via alle ore 18.00 con “San Marino nel piatto”, una sfida culinaria dal vivo durante la quale quattro chef avranno a disposizione due ore per interpretare una selezione di prodotti locali, consegnati a sorpresa, e trasformarli in una ricetta originale.

A confrontarsi saranno:

•⁠Luis Donati, per Brace da Donati;

•⁠ ⁠Saverio Guida, per La Terrazza;

•⁠ ⁠Davide Bruno, per InPerfetto;

•⁠ ⁠Raffaele Cilli, per Cesare.

Le preparazioni saranno valutate da una giuria tecnica e giornalistica, la cui composizione verrà svelata direttamente in piazza. La competizione, realizzata con la collaborazione di San Marino Catering, potrà essere seguita anche in diretta sui canali social di USOT. Dalle ore 20.00, la serata proseguirà con una speciale cena degustazione in quattro portate, realizzata utilizzando ingredienti del territorio e accompagnata da vini sammarinesi. Un percorso gastronomico pensato per valorizzare la qualità delle materie prime, il lavoro dei produttori e la professionalità della ristorazione locale.

«“Dal Turista al Contadino” mette attorno allo stesso tavolo produttori, ristoratori, cittadini e visitatori – dichiara il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci –. Vogliamo trasformare la qualità delle nostre produzioni in un’esperienza capace di raccontare San Marino e, nello stesso tempo, sostenere concretamente chi lavora e investe nel nostro territorio. Il 4 settembre Piazza Sant’Agata diventerà il luogo nel quale questa filiera potrà incontrarsi, mostrarsi e farsi conoscere». La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente invita pertanto la cittadinanza e i visitatori a partecipare a una serata che unirà cucina, convivialità e promozione delle eccellenze sammarinesi. Per la cena è prevista una quota di 35 euro per chi prenota ed effettua il pagamento entro giovedì 3 settembre. Dal 4 settembre il costo sarà di 45 euro. Acqua e abbinamento vini sono inclusi. I posti sono limitati. Prenotazioni: 0549 900438 E-mail: info@usot.sm

Comunicato stampa







