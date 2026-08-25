Dal Turista al Contadino: San Marino si racconta attraverso i sapori del territorio

Dal Turista al Contadino: San Marino si racconta attraverso i sapori del territorio.

Dal 4 al 6 settembre San Marino ospita contest culinari, degustazioni, laboratori, menù speciali e appuntamenti tra il Centro Storico e Borgo Maggiore. Agricoltura, ristorazione, turismo e comunità si incontrano in Dal Turista al Contadino, la manifestazione in programma dal 4 al 6 settembre per valorizzare le produzioni agroalimentari, le professionalità della ristorazione e l’identità gastronomica della Repubblica di San Marino. Inserita nel programma promozionale Dalla Terra alla Tavola, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, il Consorzio Terra di San Marino e USOT, insieme alle Giunte di Castello della Città di San Marino e di Borgo Maggiore. «Dal Turista al Contadino rappresenta un ulteriore passo nel percorso che abbiamo avviato con Dalla Terra alla Tavola – dichiara il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Matteo Ciacci –. Vogliamo creare un legame sempre più forte tra chi produce, chi trasforma, chi porta questi prodotti sulle tavole e chi visita il nostro Paese. L’agricoltura non è soltanto produzione: è territorio, identità, tutela del paesaggio e cultura. Mettere insieme produttori, ristoratori, istituzioni e comunità significa costruire un modello capace di valorizzare concretamente le nostre eccellenze e di raccontare San Marino attraverso ciò che nasce dalla sua terra. Questa manifestazione vuole portare tutto questo nelle piazze, tra le persone, trasformando i nostri prodotti in un’esperienza da conoscere, vivere e condividere». La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre, alle ore 18, in Piazza Sant’Agata, con San Marino nel piatto, un contest culinario dal vivo che vedrà “sfidarsi” quattro ristoranti: Cesare, La Terrazza, Brace da Donati e InPerfetto. Partendo da ingredienti a sorpresa provenienti dalle filiere del Consorzio Terra di San Marino, i partecipanti dovranno ideare e preparare un piatto originale, mettendo in campo tecnica, creatività e capacità di interpretare i prodotti del territorio. Le preparazioni saranno valutate da una giuria composta da chef, esperti del settore enogastronomico e giornalisti. Il pubblico potrà seguire la competizione in Piazza Sant’Agata e attraverso i canali social di USOT.

«Per il Consorzio Terra di San Marino anche questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per far conoscere il valore delle nostre filiere e soprattutto il lavoro delle persone che ogni giorno producono sul territorio – dichiara il Presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Maria Adele Selva –. Dietro ogni prodotto ci sono competenze, tradizioni, impegno e un legame profondo con la nostra Repubblica. Portare queste produzioni nelle piazze e affidarle alla creatività dei ristoratori significa farle conoscere in maniera nuova, mostrando quanto il settore agricolo possa contribuire all’identità e alla qualità dell’offerta sammarinese. Il passaggio dalla terra alla tavola diventa così un racconto autentico del nostro territorio». Alle ore 20.30 la serata proseguirà con la cena Mi Gusto, un percorso enogastronomico in quattro portate dedicato alle eccellenze sammarinesi, curato da Il Piccolo e Osteria da Giulio, con il dessert realizzato da Pan di Zucchero. Il menù si aprirà con la bresaola degli Allevatori Sammarinesi accompagnata da squacquerone, rucola, noci e piadina caramellata con il miele degli Apicoltori Sammarinesi. Seguiranno i passatelli preparati con farina della C.A.P.A., serviti con crudaiola di pomodoro datterino, guanciale croccante e profumo di limone. Il secondo piatto sarà una finissima di manzo al coltello degli Allevatori Sammarinesi, scottata alla piastra e accompagnata da croccante di pane a marchio Terra di San Marino, fonduta di caciotta, saba di Tessano della Cantina di San Marino e un filo d’olio extra vergine d’oliva della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi. A concludere, un biscuit al cacao con chantilly al cremino di pistacchio, coulis di lamponi, crumble di pistacchi e miele di San Marino. La cena avrà un costo di 45 euro, comprensivo di acqua e vino. I posti sono limitati e la prenotazione può essere effettuata scrivendo a info@usot.sm o telefonando ai numeri 350 1535183 e 0549 900438. Prima e dopo la cena sarà inoltre attivo il servizio bar a cura del Bar Guaita. Sabato 5 e domenica 6 settembre la manifestazione proseguirà, a partire dalle ore 11, in Via Eugippo con il Villaggio del Contadino, uno spazio diffuso dedicato alla conoscenza delle produzioni e delle tradizioni rurali sammarinesi. Il programma comprenderà degustazioni di mieli, olio d’oliva e vino, laboratori per la realizzazione di candele, attività “mani in pasta” con le azdore sammarinesi, pigiatura dell’uva, macinatura di grani e cereali, distillazione della lavanda ed altre attività per bambini. Sarà inoltre possibile conoscere più da vicino il tartufo sammarinese, il ragù e partecipare alle iniziative curate dalle cooperative agricole e dalle realtà del territorio. Ad accompagnare le giornate sarà la musica itinerante dell’Associazione Fermento Etnico.

L’offerta sarà completata dallo street food e dai Menù del Territorio proposti dai ristoranti aderenti del Centro Storico: piatti realizzati appositamente per la manifestazione, nei quali i prodotti sammarinesi saranno reinterpretati secondo lo stile e la creatività di ciascun locale. «La ristorazione può svolgere un ruolo fondamentale nel valorizzare le produzioni sammarinesi e nel trasformarle in un’esperienza capace di raggiungere cittadini e turisti – dichiara il rappresentante di USOT Mario Liotta –. Con Dal Turista al Contadino vogliamo mettere in rete le professionalità della ristorazione con il mondo agricolo, creando occasioni nelle quali il prodotto locale diventa protagonista del piatto e del racconto che facciamo del nostro Paese. La partecipazione dei ristoranti, il contest, la cena e i Menù del Territorio dimostrano la volontà degli operatori di essere parte attiva di questo progetto e di contribuire alla costruzione di un’identità enogastronomica sammarinese sempre più riconoscibile». La giornata conclusiva di domenica 6 settembre coinvolgerà anche Borgo Maggiore. Alle ore 17.30 è prevista l’inaugurazione istituzionale del nuovo locale Dalla Terra alla Tavola, dell’ascensore di Campo della Fiera e delle storiche Cantinette. La serata proseguirà alle ore 20 con un DJ set nella cabina della Funivia a cura di Dragon Valley e, dalle ore 22, con musica in Piazza Grande. Dal Turista al Contadino vuole così trasformare San Marino in un percorso diffuso del gusto, nel quale i prodotti della terra incontrano il talento dei ristoratori e diventano uno strumento per raccontare il territorio, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità dell’offerta turistica ed enogastronomica del Paese. L'inaugurazione delle Cantinette, dell'ascensore e del locale dedicato al progetto rappresentano inoltre un passo concreto nel dare continuità a questo percorso, creando nuovi spazi dedicati alla promozione delle nostre produzioni e rafforzando il legame tra agricoltura, territorio e comunità. Per informazioni e prenotazioni: info@usot.sm Tel. 350 1535183 – 0549 900438

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio

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