Dall’8 aprile torna ShuttleMare per andare al mare, gratis e senza auto Il servizio parte dal periodo pasquale tutti i sabati e le domeniche, i prefestivi e i festivi. Dal 2 giugno al 10 settembre, il servizio sarà operativo tutti i giorni. Da quest’anno il servizio è attivo sulla nuova app My Start Romagna

Dall’8 aprile torna ShuttleMare per andare al mare, gratis e senza auto.

Ecologico, comodo e accessibile: è Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata che, dall’8 aprile e per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini metterà gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento delle spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100. Shuttlemare è ecologico perché consente di lasciare la macchina a casa, o in uno dei tanti parcheggi scambiatori, e di raggiungere il mare senza il pensiero del parcheggio. È comodo perché è sufficiente prenotare la propria navetta attraverso la nuova app My Start Romagna, in qualsiasi momento, indicando il proprio punto di partenza e ricevendo indicazione sulla fermata più vicina dove prendere il servizio, insieme alla comunicazione del tempo di attesa previsto. È accessibile perché fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione. Dopo i buoni riscontri del 2021, quando il servizio fu lanciato in via sperimentale, e dopo il grande successo dello scorso anno, testimoniato dall’elevato numero di utilizzatori (quasi 41.500 i passeggeri trasportati nel periodo estivo), il servizio gestito da Start Romagna torna a partire dall’8 aprile tutti i sabati e le domeniche, i prefestivi e i festivi, dalle 9:00 alle 21:00. A partire dal 2 giugno e fino al 10 settembre, il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00. La novità, rispetto alle passate edizioni del servizio, riguarda l’applicazione di prenotazione del servizio: da quest’anno, infatti, la nuova app My Start Romagna, già scaricabile e attiva per tutti i servizi a chiamata gestiti da Start Romagna, sostituirà la vecchia Shotl. Restano invariate le modalità di funzionamento.

COME FUNZIONA

Il servizio è rivolto a chi arriva dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno. Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare. Usare la navetta Shuttlemare è ancora più facile: è possibile lasciare l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati). https://www.startromagna.it/shuttle-mare/

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: