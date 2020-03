Dall’ A.V.S.S.O. donazione a sostegno dell’ I.S.S.

In data odierna sono stati consegnati all’Ospedale di Stato della nostra Repubblica i primi Test Sierologici che permetteranno di identificare la presenza di anticorpi nei pazienti contro il Coronavirus IGG e IGM. Ciò è stato possibile grazie all’intervento e al sostegno economico dell’Associazione Volontari Sammarinese del Sangue e degli Organi (A.V.S.S.O.) che per il tramite del suo Direttivo si è attivata per effettuare l’acquisto di 300 Test che potranno fin da subito essere utilizzati dagli operatori sanitari del Centro Trasfusionale al fine di accelerare le diagnosi. Un grande gesto di solidarietà da parte dell’Associazione Volontari Sammarinese del Sangue e degli Organi (A.V.S.S.O.) che ha permesso di sostenere il nostro paese nella tutela della salute che dobbiamo assolutamente in tutti modi preservare e difendere.