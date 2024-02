Dall’Aeroporto di Forlì si vola per 12 destinazioni tra Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania I collegamenti del network GoToFly verranno effettuati solo con aeromobili della flotta Boeing 737. Lampedusa è tra le mete più gettonate: le frequenze settimanali salgono a tre.

Dall’Aeroporto di Forlì si vola per 12 destinazioni tra Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania.

L’imminente avvio della Summer Season 2024 dell’Aeroporto di Forlì - 12 le destinazioni raggiungibili dallo scalo romagnolo grazie al network GoToFly, - porta a concentrare l’attenzione su tre elementi di rilievo; a iniziare dai buoni risultati nella vendita dei biglietti aerei già dalle prime settimane di promozione. Le tariffe, tasse e piccolo bagaglio a mano inclusi, partono da 39,90 euro a tratta. “Il primo elemento - dice Andrea Stefano Gilardi, Direttore generale & Accountable manager F.A. - coincide con la scelta di utilizzare nei collegamenti solo ed esclusivamente aeromobili della flotta Boeing 737. Una scelta fortemente voluta dalla società e che si discosta in pieno dalla scorsa stagione quando si è fatto ricorso anche ad aeromobili turboelica di piccole e medie dimensioni. La decisione è maturata sulla scorta di più valutazioni, non soltanto tecnico-operative: dalla possibilità di una maggiore capacità di riempimento così da poter soddisfare al meglio e con miglior comfort di crociera le attese della clientela; alla disponibilità di velivoli di backup assicurata dalla compagnia a garanzia e certezza dell’intera attività nel corso della stagione; fino ad arrivare, altro dettaglio favorente, alla presenza, qui a Forlì, di Albatechnics, manutentore specializzato e certificato Boeing. Il secondo elemento che desidero sottolineare, ci vede nuovamente impegnati al fianco di molte agenzie di viaggio della Romagna che incontreremo da qui ai prossimi giorni. Oltre 100 agenti della provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e vicina Repubblica di San Marino ai quali illustreremo tutti i dettagli del network GoToFly, compresa la rinnovata collaborazione con il T.O. MySunSea di Bologna. Il terzo elemento, infine, discende proprio dall’accordo commerciale siglato tra GoToTravel-GoToFly e MySunSea: su Lampedusa, considerata una richiesta in rapidissima ascesa, voleremo tre volte a settimana e non più due: si potrà partire alla volta dell’isola siciliana il martedì, il giovedì e la domenica”. Le 12 destinazioni raggiungibili da Forlì attraverso il network GoToFly Sicilia Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria; Sardegna Olbia, Cagliari; Grecia Lefkada Zante Cefalonia, Corfù, Karpathos. Albania Tirana Per informazioni e acquisto biglietti: www.goto-fly.it o presso l'Agenzia Viaggi di fiducia.

cs Marco Valeriani Press Office and Social Media

I più letti della settimana: