Dall’asta “Prezioso come la vita” un aiuto concreto per San Patrignano Ottimo risultato per l’evento di beneficenza tenutosi sabato alla gioielleria Arzilli a sostegno dei nuovi posti letto in comunità. Ora l’asta prosegue online

Un aiuto concreto per la realizzazione dei 300 nuovi posti letto che saranno creati a San Patrignano per accogliere nuove ragazze e ragazzi. E’ quello che è giunto alla comunità sabato dall’asta di beneficenza “Prezioso come la vita” organizzata dalla gioielleria Arzilli dietro lascito testamentario della Prof.ssa Maria Teresa De Marco che voleva che quanto ricavato andasse a sostegno di una onlus. Dei 65 preziosi che sono stati battuti all’asta, sono stati 14 quelli che i presenti si sono aggiudicati per un totale di 100mila euro. Il pezzo che ha riscosso maggior successo è stato una collana in oro giallo 18 carati, aggiudicata per 14.800 euro. Fra i presenti all’evento condotto da Marco Arzilli coadiuvato dalla giornalista Angela Iantosca, la Responsabile Social Development and University Relations Intesa Sanpaolo, Eliza Zambito, la presidente di Infortunistica Tossani, Francesca Marchesini Tossani, e Presidente della Holding Dompé farmaceutici Sergio Dompè. Un’asta che non terminerà qui come ha spiegato il gioielliere Marco Arzilli: “La volontà della professoressa era che l’intero ricavato da 65 preziosi andasse ad una onlus, che noi abbiamo individuato in San Patrignano, e così sarà. Sono già diversi gli interessamenti ai pezzi che non hanno trovato un acquirente e chi lo vorrà potrà fare la propria offerta sui pezzi invenduti al sito asta.arzilli.com. Per ora è possibile visionare il catalogo, ma a giorni sarà presente una vera e propria vetrina dove visionare i gioielli e fare le offerte. Intanto chi interessato può chiamare in negozio allo 0549.992128”. “E’ stato un ottimo risultato quello che abbiamo raggiunto sabato sera – spiega Roberto Bezzi, presidente cooperativa agricola San Patrignano – Immaginavamo che non tutti i lotti sarebbero stati subito aggiudicati, ma quanto raccolto fa davvero ben sperare per il proseguo. Ancora un ringraziamento alla gioielleria Arzilli nella persona del suo titolare Giuseppe, amico da sempre della comunità e alla Professoressa De Marco per il suo lascito”.

cs San Patrignano

