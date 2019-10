"Dall’Aula alla piazza": la prima serata di Rete nei castelli

In un momento cruciale della storia sammarinese, l’obiettivo è categorico: ridare fiducia ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori, ai risparmiatori e agli interlocutori esterni. Sarà questo il filo conduttore delle serate pubbliche organizzate dal nostro Movimento con titolo: “Dall’Aula alla piazza”. La prossima sarà una legislatura complessa che dovrà affrontare emergenze in ogni settore, non solo in quello bancario e finanziario. Sarà fondamentale riallacciare i rapporti esteri per contare sulla collaborazione con l’Italia e articolare un programma di sviluppo sostenibile che aiuti ad affrontare l’emergenza ma anche a creare prospettive per il futuro. Nonostante la situazione del paese si sia aggravata in questi ultimi anni e i malanni prodotti da questo governo siano sotto gli occhi di tutti, riteniamo che il nostro Paese abbia le carte in regola per potersi rilanciare, se saprà risanare le finanze pubbliche, ristrutturare la pubblica amministrazione, ristabilire l’operatività del Tribunale. RETE da mesi lavora su questi temi, con progetti studiati insieme a tecnici ed esperti, confrontati e condivisi con tutti i propri organismi affinché ciascuno sia preparato a svolgere i compiti che eventualmente verranno assegnati. Il primo appuntamento per condividere con i cittadini le analisi e le proposte sarà martedì 15 ottobre, ore 21:00, presso la sala Montelupo di Domagnano dove parleremo di giustizia e politica estera. Tutti i cittadini sono invitati, eventualmente con il contributo delle loro riflessioni.

Movimento RETE