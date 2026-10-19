Dall'integrazione europea nuove basi per lo sviluppo: il Congresso di Stato traccia la rotta dopo la storica firma dell'Accordo di Associazione

Dall'integrazione europea nuove basi per lo sviluppo: il Congresso di Stato traccia la rotta dopo la storica firma dell'Accordo di Associazione.

Con la formalizzazione della firma al Berlaymont di Bruxelles, la Repubblica di San Marino compie una scelta storica ed epocale, che ne rafforza la collocazione sullo scenario internazionale. L'atto formale siglato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dal Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Maroš Šefčovič, segna il coronamento di un lungo e rigoroso percorso negoziale. L'esito odierno trasforma una visione strategica in un quadro normativo di integrazione nel mercato unico. L'ampia adesione della cittadinanza e dei rappresentanti delle forze economiche e sociali, riuniti alla Sala Kursaal per seguire la diretta dalle sedi comunitarie e il successivo messaggio dell'Eccellentissima Reggenza, testimonia la consapevolezza collettiva con cui il Paese accoglie il passaggio. Il Congresso di Stato esprime un convinto plauso all’operato del Segretario di Stato Luca Beccari e alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. L'impegno profuso dall'apparato diplomatico e tecnico ha consentito di raggiungere un’intesa solida, capace di bilanciare le peculiarità della Repubblica con le regole del contesto europeo. Il Governo estende il proprio riconoscimento alle istituzioni, ai funzionari e a tutte le componenti politiche e sociali che negli anni hanno offerto il proprio contributo. L'accordo firmato a Bruxelles rappresenta un punto di partenza, non un traguardo finale. Per l'esecutivo si apre la fase operativa e complessa dell'adeguamento normativo, del recepimento delle direttive e dell'accompagnamento del sistema economico verso il mercato interno. L'obiettivo istituzionale resta la tutela dell'autonomia statuale e la garanzia di nuove prospettive per le giovani generazioni e il tessuto economico-finanziario. Il percorso proseguirà già nei prossimi giorni con i necessari passaggi – anche di natura consiliare - che impegnano la Repubblica a una responsabilità condivisa per il futuro del Paese.



c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino



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