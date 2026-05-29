Dall'Iss profondo cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

Il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esprime il proprio profondo cordoglio, anche a nome di tutto il personale dell’ente, per la scomparsa dell’On. Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità, venuta a mancare dopo una lunga malattia. Mariella Mularoni ha rappresentato, per l'ISS e per l'intero sistema sanitario sammarinese, un punto di riferimento autorevole, autentico e umano. Chi ha avuto il privilegio di lavorarle accanto non dimenticherà facilmente la rara e speciale sensibilità umana dimostrata, la grande capacità di ascolto e di attenzione verso i cittadini e gli operatori, nonché l’impegno e l’attenzione costanti per il miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari della Repubblica. Nel corso del suo mandato ha saputo entrare nel cuore di un sistema complesso come quello sanitario con pazienza, umiltà e determinazione. L'ISS ricorda con profonda gratitudine e commozione la sua rara capacità di coniugare rigore istituzionale e vicinanza umana, qualità che hanno contraddistinto non solo la sua azione di governo, ma l'intera sua vita pubblica al servizio della comunità sammarinese, dall’impegno politico e civile nelle file del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, fino all’onore dell’incarico di Capitano Reggente. Il Comitato Esecutivo e tutto il personale dell'Istituto si stringono con affetto alle figlie e ai familiari in questo momento di grande dolore.

C.s. - ISS



