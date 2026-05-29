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Dall'Iss profondo cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

29 mag 2026
Dall'Iss profondo cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni

Il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esprime il proprio profondo cordoglio, anche a nome di tutto il personale dell’ente, per la scomparsa dell’On. Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità, venuta a mancare dopo una lunga malattia. Mariella Mularoni ha rappresentato, per l'ISS e per l'intero sistema sanitario sammarinese, un punto di riferimento autorevole, autentico e umano. Chi ha avuto il privilegio di lavorarle accanto non dimenticherà facilmente la rara e speciale sensibilità umana dimostrata, la grande capacità di ascolto e di attenzione verso i cittadini e gli operatori, nonché l’impegno e l’attenzione costanti per il miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari della Repubblica. Nel corso del suo mandato ha saputo entrare nel cuore di un sistema complesso come quello sanitario con pazienza, umiltà e determinazione. L'ISS ricorda con profonda gratitudine e commozione la sua rara capacità di coniugare rigore istituzionale e vicinanza umana, qualità che hanno contraddistinto non solo la sua azione di governo, ma l'intera sua vita pubblica al servizio della comunità sammarinese, dall’impegno politico e civile nelle file del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, fino all’onore dell’incarico di Capitano Reggente. Il Comitato Esecutivo e tutto il personale dell'Istituto si stringono con affetto alle figlie e ai familiari in questo momento di grande dolore.

C.s. - ISS




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