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Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

1 giu 2026
Dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Dott.ssa Mariella Mularoni. La sua scomparsa priva la Repubblica di una figura che ha dedicato il proprio impegno al servizio delle Istituzioni e della collettività, assumendo con responsabilità gli incarichi pubblici che gli sono stati affidati. In questo momento di dolore, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti all'Ordine rivolgono un pensiero di vicinanza ai familiari e a quanti ne condividono il lutto, esprimendo le più sentite condoglianze.

C.s. - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili




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