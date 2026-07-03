Dall'Ordine dei Medici e Odontoiatri solidarietà ai colleghi aggrediti e ripresi di nascosto

L'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Repubblica di San Marino, in merito ai fatti incresciosi avvenuti nei giorni scorsi presso l'Ospedale di Stato, nei quali alcuni sanitari sono stati vittime di aggressioni verbali e della violazione della propria privacy, stigmatizza ogni forma di violenza nei confronti degli operatori che, con dedizione e sacrificio, ogni giorno si occupano della salute di tutti noi cittadini ed esprime vicinanza e solidarietà a tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. L'auspicio è che le Istituzioni attuino precise misure preventive affinché episodi come questo, che nella vicina Italia sono purtroppo all'ordine del giorno, non abbiano più a ripetersi.

C.s. - Il Presidente Dr. Massimo Montanari







