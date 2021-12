Dall'Ucs la circolare esplicativa per assistenza ai minori in quarantena (art. 14 del Decreto Legge 7 dicembre 2021 n. 197)

In premessa si ritiene utile chiarire che la misura prevista dall’art. 14 citato in oggetto e cioè il riconoscimento dell'erogazione di una indennità ai genitori che assistono figli in quarantena è rivolta ai lavoratori residenti nella Repubblica di San Marino che svolgono la loro attività in territorio. I certificati così registrati vengono letti dall’applicativo PASS pertanto, come già avviene peri certificati di malattia, i dipendenti del settore pubblico allargato non sono tenuti a consegnare il certificato cartaceo al proprio datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato valgono le regole previste per la consegna dei certificati di malattia al proprio datore di lavoro (entro il termine di tre giorni dalla data di emissione). L'erogazione dell'indennità avviene con le stesse modalità e nella stessa misura dell'indennità economica per inabilità temporanea. Pertanto il datore di lavoro calcolerà l'ammontare sulla base dell’86%della retribuzione per i primi 14 giorni e nella misura del 100% dal 15° giorno L'indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro il quale recupererà gli importi erogati da quelli dovuti all’I.S.S. a titolo di contribuzione. Per i lavoratori autonomi l'erogazione della indennità di assistenza ai minori in quarantena segue le stesse modalità, limitazioni e ammontare dell'indennità economiche per inabilità temporanea. In conclusione, si ricorda che ai sensi del comma2 del citato articolo, la facoltà di estensione è riconosciuta unicamente a un genitore che deve essere il medesimo per tutta la durata della quarantena del figlio. Per ogni ulteriore chiarimento si prega di rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Prestazioni Economiche Guerrino Zanotti (tel. 0549 994340). Si formula la presente con lo scopo di chiarire le modalità di accesso, di gestione ed erogazione dell'indennità prevista dall'art. 14 del D.L. n. 197/2021dicui all'oggetto. E’ stabilito che l'iter per il riconoscimento del diritto di accesso all'erogazione dell'indennità di cui sopra prende avvio con la compilazione della Sezione 1 del modulo (ivi allegato), da parte del genitore il quale lo inoltra al Covid Team utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo mail: quarantenaminore@iss.sm Il Covid Team compila la Sezione 2 del modulo e ne trasferisce via mail in formato elettronico una copia all'interessato e una copia all'Ufficio Indennità Economiche per il seguito di pertinenza. L'Ufficio Indennità Economiche procede alla registrazione dei certificati ricevuti attribuendo loro la codifica individuata per tale indennità.

