Dall'Università di San Marino il cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cucinotta

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cucinotta, docente del Master in Medicina Geriatrica dell’Ateneo sammarinese, di cui è stato tra gli ideatori. Il Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici, il direttore Nicolò Scuderi, il Rettorato, la Direzione Generale e la comunità universitaria tutta si stringono con affetto alla famiglia.

