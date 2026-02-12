TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Dall'Università di San Marino il cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cucinotta

12 feb 2026
Dall'Università di San Marino il cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cucinotta

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Cucinotta, docente del Master in Medicina Geriatrica dell’Ateneo sammarinese, di cui è stato tra gli ideatori. Il Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici, il direttore Nicolò Scuderi, il Rettorato, la Direzione Generale e la comunità universitaria tutta si stringono con affetto alla famiglia.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa