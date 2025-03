Dall’Università di San Marino un concorso per tutti i neolaureati d’Italia e del Titano: premi per le migliori tesi in Ingegneria Civile Innovazione e sostenibilità al centro dell’iniziativa; aperto inoltre un bando per un assegno di ricerca

Nell’ambito di un bando aperto ai neolaureati di tutti gli Atenei della penisola italiana, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino premierà quattro tesi in Ingegneria Civile nelle quali vengono proposte “soluzioni innovative e sostenibili per le sfide contemporanee”. Il concorso, organizzato in collaborazione con l’azienda Uretek Italia e l’associazione culturale Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, coinvolgerà ambiti come “idraulica, strutture, geotecnica, progettazione di infrastrutture in zona sismica, trasporti, gestione delle fonti energetiche, gestione e organizzazione dei cantieri, sostenibilità ambientale, pianificazione territoriale e altre discipline affini”. A partecipare potranno essere i neolaureati che hanno discusso la propria tesi triennale nelle sessioni dell’Anno Accademico 2023-2024, tra “il 1° giugno 2024 e il 30 aprile 2025”. “L’iniziativa - si legge nel bando - intende promuovere l’eccellenza nella ricerca stimolando la creatività e l’innovazione tra i giovani ingegneri e favorendo lo sviluppo di competenze avanzate che possano contribuire al progresso tecnologico e scientifico del settore”. A valutare i progetti sarà una giuria composta da due accademici dell’Università di San Marino, un referente del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, uno di Uretek Italia e uno dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti del Titano, che ha patrocinato l’iniziativa insieme alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e alla Segreteria di Stato per il Territorio. La cerimonia di consegna dei premi in denaro previsti per le quattro migliori tesi si svolgerà nel mese di luglio, mentre gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 maggio. C’è tempo fino al 20 marzo, invece, per candidarsi a una selezione attraverso la quale il corso di laurea in Ingegneria Civile individuerà un assegnista di ricerca per uno studio dal titolo “Cambiamento climatico e costruzioni sostenibili”. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

