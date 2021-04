Dall’Università di San Marino un testo per capire cosa succede nei negoziati fra il Titano e l’Unione Europea, scaricabile online

“Un testo fondamentale per comprendere oggi lo stato dell’arte complessivo del processo d’associazione” del Titano all’Unione Europea, curato da uno dei protagonisti dei negoziati in corso. Così il direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Michele Chiaruzzi, descrive il nuovo Quaderno pubblicato dalla struttura dell'Ateneo, ora disponibile gratuitamente online. “A mia notizia - prosegue l’accademico - non è stato prodotto nessun contributo di comparabile dettaglio, chiarezza e fruibilità. A questo testo si deve perciò un’opportunità unica di comprensione e di riflessione”, grazie a una prospettiva che tiene conto di “vincoli e opportunità”. A firmare il Quaderno è Roberto Baratta, docente universitario e consulente giuridico del Titano nel “negoziato che coinvolge San Marino, Monaco, Andorra e Unione Europea, avviato il 18 marzo 2015 e giunto al sesto anno”. L’approfondimento, che rientra nella cornice di una serie di pubblicazioni inaugurate dal Centro di Ricerca nel 2018 e chiamate “Quaderni CRRI”, è stato realizzato grazie alla collaborazione fra l’Ateneo sammarinese e l’Associazione Emma Rossi, secondo la quale “poco si sa, fra i non addetti ai lavori, sul negoziato per l’accordo di associazione”, mentre “i tempi si stanno allungando ben oltre le previsioni”. Di qui alcuni quesiti: “Ci si chiede il perché. Ci si domanda quali siano gli ostacoli. Ci si interroga su quanto manchi ancora al traguardo e se ci sia un traguardo possibile”. Il testo nasce proprio per offrire delle risposte, chiamando in causa “una tra le voci più autorevoli e più aggiornate sulle trattative in corso, sulle criticità esistenti e sulla loro possibile evoluzione”. È possibile scaricarlo in versione digitale dal sito web www.unirsm.sm/crri, visitando la pagina dei Quaderni alla quale si accede dall'area “pubblicazioni”.

c.s. Università di San Marino