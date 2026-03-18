Dalla Banca del Tempo di Ravenna borsine e copriflebo in tessuto per i pazienti della Pediatria

Dalla Banca del Tempo di Ravenna borsine e copriflebo in tessuto per i pazienti della Pediatria.

Borsine in tessuto decorate a mano e copriflebo colorati: sono i doni che l’Associazione “Banca del Tempo ASP di Ravenna” ha fatto al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. La “squadra del cucito” dell’associazione (che trasforma il tempo e le competenze dei propri soci in gesti concreti di valore sociale) ha realizzato con cura e creatività i manufatti, arricchendo le borsine con piccoli passatempo pensati per i bambini e gli adolescenti ricoverati e confezionando gli speciali copriflebo. Realizzati in tessuto colorato, i copriflebo non sono soltanto semplici elementi estetici, ma strumenti che trasformano un momento spesso lungo e delicato, come quello della terapia endovenosa, in un’esperienza più serena e meno impattante dal punto di vista emotivo. Contribuiscono, infatti, a rendere l’ambiente più accogliente, aiutando a distrarre i più piccoli e ad attenuare l’ansia legata alle cure. Un gesto concreto da parte dell’associazione, che promuove lo scambio solidale di abilità e disponibilità, mettendole al servizio della comunità e dei progetti più significativi del territorio. Il personale del reparto di Pediatria esprime un sentito ringraziamento per questa iniziativa che unisce creatività, solidarietà e cura della persona.

c.s. Ausl Romagna

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