Dalla bolletta alla persona: Forini inaugura a Rimini il primo Acton Point

Dalla bolletta alla persona: Forini inaugura a Rimini il primo Acton Point.

DALLA BOLLETTA ALLA PERSONA: FORINI INAUGURA A RIMINI IL PRIMO ACTON POINT

Il 19 settembre apre in Viale Tripoli 215 un nuovo spazio dedicato a energia, consulenza e servizi: un punto di riferimento fisico che unisce innovazione tecnologica e rapporto diretto con le persone. Alberto Forini: «Il primo ACTON POINT è un traguardo, ma soprattutto una partenza». All’inaugurazione sarà presente l’Assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini



In un mercato sempre più digitale, ACTON sceglie di investire anche sulla presenza fisica e sul rapporto diretto con le persone.

Sabato 19 settembre, in Viale Tripoli 215 a Rimini, sarà inaugurato il primo ACTON POINT, un nuovo spazio pensato non come un semplice punto commerciale, ma come un luogo di consulenza, ascolto e assistenza nel quale cittadini e imprese potranno confrontarsi direttamente con professionisti e trovare soluzioni costruite sulle proprie esigenze.

Un progetto che nasce dall'esperienza di Forini S.p.A., azienda fondata in Umbria nel 1933, e dalla volontà di coniugare una storia lunga oltre novant'anni con un modello di servizio capace di evolvere insieme alle esigenze dei clienti.

«Abbiamo una storia di oltre novant'anni alle spalle, una storia che ci ha insegnato che, per continuare a crescere, bisogna avere il coraggio di evolvere», spiega Alberto Forini, Amministratore Delegato di Forini S.p.A. «Negli ultimi anni Forini ha intrapreso un importante percorso di evoluzione e il nostro obiettivo è continuare a costruire il futuro, senza perdere di vista i valori che ci hanno accompagnato fin dall'inizio: l'attenzione al cliente, la capacità di creare e mantenere un team di lavoro coeso e performante e la volontà di innovare investendo nella tecnologia».



TECNOLOGIA E RAPPORTO UMANO: UN NUOVO MODELLO DI VICINANZA

L'ACTON POINT nasce proprio dall'idea che innovazione tecnologica e relazione personale non siano alternative, ma possano rafforzarsi a vicenda.

Il nuovo spazio consentirà ai clienti di ricevere assistenza e consulenza diretta sui servizi ACTON e di comprendere meglio consumi, forniture e opportunità di efficientamento.

Tra gli strumenti a disposizione ci sarà anche la “Bolletta Parlante”, pensata per rendere più semplice e comprensibile la lettura della propria fornitura. Il punto offrirà inoltre consulenza nell'ambito dell'efficientamento energetico, compresi impianti fotovoltaici e soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

«Anche in un mercato sempre più digitale, nel quale lavoriamo e sviluppiamo servizi e prodotti sempre al passo con le ultime tecnologie, crediamo che il rapporto diretto, umano, con le persone continui ad avere un valore enorme», prosegue Alberto Forini. «La tecnologia ci permette di essere sempre più vicini ai nostri clienti anche quando siamo distanti fisicamente. Ma crediamo che esserci davvero significhi anche poter incontrare le persone, ascoltarle, comprenderne le esigenze e accompagnarle nelle loro scelte».

Da questa visione nasce un modello che punta sulla prossimità: non soltanto offrire servizi, ma creare luoghi riconoscibili sul territorio nei quali il cliente possa trovare persone con cui confrontarsi.

«Essere capillari non significa semplicemente essere presenti in più luoghi. Significa conoscere i territori, comprenderne le esigenze e costruire una relazione più diretta con le persone che li vivono. ACTON POINT rappresenta proprio questo: la nostra idea di vicinanza e di metterci al servizio».



PERCHÉ IL PRIMO ACTON POINT NASCE A RIMINI

La scelta di Rimini non è casuale. La Romagna rappresenta già oggi un territorio importante per ACTON, dove l'azienda è presente con una parte significativa della propria rete di distributori di carburanti e con una seconda sede.

Un rapporto con il territorio consolidato anche dalla presenza del brand ACTON al Misano World Circuit, dove è distributore ufficiale di carburante per gli eventi motoristici in pista, ad esclusione della MotoGP.

«La Romagna è per noi un territorio particolarmente importante. È una terra virtuosa, dinamica e ricca di opportunità, con la quale ACTON ha già un legame molto stretto», sottolinea Alberto Forini. «Crediamo nelle potenzialità di questo territorio e vogliamo continuare a investirci. La scelta di partire da Rimini con il primo ACTON POINT rappresenta anche questo: la volontà di essere ancora più presenti in una realtà nella quale crediamo e nella quale vediamo importanti opportunità di crescita».



UN PROGETTO CHE PARTE DA RIMINI

L'apertura riminese (all’inaugurazione sarà presente l’Assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini) rappresenta infatti il primo passo di un progetto più ampio.

L'obiettivo è sviluppare un modello replicabile che permetta progressivamente ad ACTON di rafforzare la propria presenza nei territori, integrando servizi digitali, tecnologia e punti fisici di relazione con il cliente.

«Il primo ACTON POINT è un traguardo, ma soprattutto una partenza. L'obiettivo è costruire un modello replicabile, capace di avvicinare sempre di più i nostri servizi alle persone e ai territori in cui operiamo, rendendo ACTON sempre più presente, accessibile e riconoscibile».

Una rete nella quale digitale e fisico possano convivere, mantenendo al centro il rapporto con il cliente.

«Vogliamo costruire una rete che unisca la forza della tecnologia alla forza della presenza fisica: essere vicini alle persone attraverso i nostri servizi digitali, ma anche attraverso luoghi concreti, con persone capaci di ascoltare, consigliare e offrire soluzioni».



UN'INIZIATIVA CHE COINVOLGE ANCHE LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO

L'apertura dell'ACTON POINT sarà accompagnata anche da un'iniziativa promozionale pensata per creare un legame con il tessuto commerciale locale.

Dal 19 settembre al 19 ottobre, chi sottoscriverà una nuova fornitura potrà ricevere, secondo le condizioni previste dall'iniziativa, buoni fino a 100 euro per l'attivazione combinata di luce e gas e fino a 50 euro per la singola utenza.

I buoni potranno essere utilizzati non soltanto presso i distributori a marchio ACTON Fuel, ma anche presso una rete di attività commerciali aderenti del territorio, coinvolgendo realtà come ristoranti, palestre, parrucchieri e negozi di vicinato.

Un modo per fare dell'apertura del nuovo punto anche un'occasione di relazione con la città e con le sue attività.



L'INAUGURAZIONE IL 19 SETTEMBRE

L'inaugurazione del primo ACTON POINT si terrà sabato 19 settembre in Viale Tripoli 215 a Rimini.

Il momento ufficiale del taglio del nastro è previsto alle ore 12.00, alla presenza dei vertici aziendali, della rete commerciale e dei rappresentanti delle istituzioni e del territorio.

L'ACTON POINT sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 10.30 e per la prima parte del pomeriggio, offrendo a cittadini, imprese e stampa l'opportunità di visitare il nuovo spazio, conoscere il team e approfondire i servizi e le iniziative proposte.

«L'ACTON POINT di Rimini nasce come un nuovo punto di contatto con il cliente, ma anche come il primo capitolo di un progetto più ampio: portare il nostro modo di fare impresa sempre più vicino alle persone e ai territori».



c.s. ACTON

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