DALLA CAMPAGNA IN CITTA’ CON TRASP-ORTO!

DALLA CAMPAGNA IN CITTA’ CON TRASP-ORTO!.

Il servizio Trasp-Orto, da oltre 5 anni attivo in Romagna con le consegne a domicilio di frutta e verdura di stagione anche a Km 0 locale, arriva da maggio anche a Ravenna, Lugo, San Marino, Sogliano al Rubicone e San Clemente! Dopo aver inaugurato anche a Forlì, Faenza e Milano Marittima ora nuove città e paesi si aggiungono a questo comodo modo di ricevere frutta e verdura di stagione fresca, appena raccolta anche nel territorio locale, quindi a Km 0, prodotta e consegnata a pochi chilometri da dove nasce. Il calendario consegna si aggiorna e si unisce come partner logistico alle consegne dei vicini ragazzi di Green Project di Cesena, con i quali si inaugura una bella collaborazione logistica per la creazione di consegne più sostenibili insieme. Basta ordinare entro le ore 19:00 e consegneremo ogni settimana a domicilio o dove si desidera (anche presso parenti, familiari, amici) la spesa più genuina, dal lunedì al venerdì. Tantissime città come Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Riccione, Misano, Cattolica, Cervia e Milano Marittima, Cesenatico e tutta la riviera romagnola, sono servite tutti i giorni; mentre Faenza, Lugo, Santarcangelo e località più interne ogni martedì e giovedì. Trasp-Orto inoltre premia tutti i propri utenti al servizio sempre con offerte e promo dedicate. Dai buoni di 5 euro agli iscritti alla newsletter, agli sconti di benvenuto sulla spesa al primo ordine del 10%, la consegna gratuita (per le spese dai 25 euro in su), alla Tessera punti Fedeltà che premia con veri buoni da 9,90 euro ogni 10 consegne. Ricevere a domicilio prodotti locali a Km 0, senza impegno di tempo, consumo di benzina e Co2, comodamente a casa in totale sicurezza, con la possibilità di ripetere la propria spesa dal proprio account quante volte si vuole. Oggi è molto importante per la propria salute scegliere frutta e verdura di qualità direttamente da chi la produce. E’ possibile avere tutte le informazioni e ordinare a domicilio direttamente su www.trasp-orto.it o dall’App gratuita Trasp-Orto App, sia per Android che per iPhone. E’ possibile seguire poi tutte le novità e la realtà Trasp-Orto sui social Facebook e Instagram dove ogni settimana vengono postati storie e post dalla campagna!

c.s. TRASP-ORTO

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: