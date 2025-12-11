Dalla Caritas Vicariale di San Marino ringraziamento per la straordinaria generosità dei sammarinesi

“La carità non è solo un gesto di beneficenza, ma un dovere di giustizia e un modo per alimentare la speranza, rendendo concreta la fede attraverso azioni che contrastano la povertà… Il più grande comandamento sociale è la carità” (Papa Leone XIV)

Carissimi Sammarinesi, a nome della Caritas Vicariale e di tutte le persone che assistiamo, desideriamo esprimere la nostra più profonda e sincera gratitudine per la straordinaria generosità che avete dimostrato attraverso le vostre donazioni e il vostro prezioso sostegno, non solo economico. La vostra vicinanza è la mano tesa di Cristo che raggiunge chi vive momenti di fragilità e bisogno. In un tempo in cui molte persone affrontano quotidianamente difficoltà legate alla povertà, al reddito insufficiente, ai problemi abitativi, alla disgregazione familiare, alla solitudine e, talvolta, alle dipendenze, il vostro gesto di cuore è stato un faro di speranza e un aiuto concreto. Ogni contributo, grande o piccolo, è stato accolto con immensa riconoscenza e ci ha permesso di fornire beni di prima necessità, ma anche un sorriso, un ascolto attento e una parola di conforto. Nel corso del 2025 il nostro Centro di Ascolto ha seguito 93 famiglie: 27 ucraine, 6 italiane e 60 residenti in Repubblica, per un totale di 224 persone. Sono strati distribuiti 26.795 prodotti alimentari e sanitari, 1.322 buoni spesa del valore di 25 euro ciascuno, farmaci da banco e numerosi capi di abbigliamento. Inoltre, grazie al vostro aiuto, abbiamo potuto sostenere spese per utenze, assicurazioni auto e canoni di locazione, per un totale di circa 6.000 euro. Grazie a voi e al sostegno di Associazioni ed Enti possiamo continuare a prenderci cura di chi è in difficoltà, trasformando la vostra generosità in gesti concreti di aiuto e vicinanza. Con la certezza che continuerete a camminare al nostro fianco, animati da una carità viva e da una solidarietà attenta e concreta verso chi vive situazioni di maggiore difficoltà, porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e i più fervidi auguri a tutti voi ed alle vostre famiglie per un Sereno Santo Natale e un Felice Anno Nuovo. Con stima e sincera riconoscenza

C.s. - Don Alessandro Santini e i volontari Caritas












