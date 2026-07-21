Dalla Comunità di Comunione e Liberazione cordoglio per la scomparsa di Pietro Guido Angelucci

Dalla Comunità di Comunione e Liberazione cordoglio per la scomparsa di Pietro Guido Angelucci.

La Comunità di Comunione e Liberazione si unisce commossa al cordoglio della Chiesa Sammarinese e dei Padri Conventuali Francescani per la salita al Cielo di Padre Pietro Guido Angelucci (Padre Iridio). Fin dai primi anni settanta ha accompagnato con paterna affezione all'interno della comunità ecclesiale l'inizio e la crescita del Movimento di Comunione e Liberazione di San Marino, affinché, secondo il carisma di don Giussani, " la fede diventasse cultura nei vari ambiti della vita dell'uomo: scuola, lavoro, società". I Signore lo accolga con il Suo abbraccio misericordioso nella comunione dei santi.

C.s. - Comunione e Liberazione

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