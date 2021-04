Dalla Giunta di Castello di Serravalle il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ragini

La Giunta di Castello di Serravalle, si unisce al dolore dei familiari e amici, per la scomparsa del membro di Giunta Giovanni (Gianni) Ragini. Ancora increduli per la perdita, invitiamo la cittadinanza a partecipare (nel rispetto della normativa anti-covid) alla veglia di preghiera prevista per mercoledì 14 Aprile alle ore 20.30 e alla esequie che si svolgeranno dalle ore 15.00 presso la Chiesa Maria Ausiliatrice di Dogana. Conosciuto e apprezzato da tanti concittadini, molti sono i messaggi di cordoglio per il lutto. Disponibile e solare, nei pochi mesi che ha fatto parte di questo mandato di Giunta, ha portato la sua forza e l'attenzione per il sociale che continueremo a perseguire. Il nostro pensiero ora va alla moglie Yvette, alle figlie Cristina e Lucia e ai familiari a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze. Il tempo per conoscere e collaborare con Giovanni è stato troppo breve. Con il cordoglio di tutta la Giunta

IL CAPITANO DI CASTELLO

Roberto Ercolani