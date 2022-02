EXPO DUBAI Dalla Mezza Luna Rossa un’importante donazione verso la Repubblica di San Marino

La missione sammarinese a Dubai si chiude con un prestigioso incontro fra le Loro Eccellenze Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini e i rappresentanti della Mezza Luna Rossa, il Vice Segretario Generale per lo sviluppo e la cooperazione internazionale Fahad Abdulrahman Bin Sultan e il Direttore di dipartimento per il settore dei disastri ambientali e delle situazioni d’emergenza Obaid Rahamat Al Balushi alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo Federico Pedini Amati. La Mezza Luna Rossa ha riconosciuto alla Repubblica di San Marino una donazione di 200.000 Dirham per affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, somma che verrà consegnata direttamente alla Croce Rossa Sammarinese per tramite dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti di Roma e che sarà seguita da ulteriori iniziative di sostegno da parte dell’istituzione araba verso la Repubblica di San Marino. Federico Pedini Amati: “Il rapporto fra il nostro Paese e gli Emirati Arabi Uniti è sempre più solido e le attenzioni che ci vengono riservate sono sempre di altissimo livello. La Mezza Luna Rossa ha già aiutato il nostro Paese e le nostre associazioni benefiche, oggi ci riserva una donazione molto importante alla quale, come comunicato oggi stesso ai nostri Capitani Reggenti, faranno seguito altre iniziative. E’ bene ricordare che anche questa collaborazione è stata avviata da Mauro Maiani, instancabile servitore dello Stato la cui opera continua nel tempo”.

Cs Congresso di Stato

