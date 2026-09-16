Dalla montagna ai luoghi di cura: dalla Valmarecchia oltre 40mila euro per sostenere la mobilità e la salute degli anziani fragili Rinnovato il servizio dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia in sinergia con la Croce Rossa per il trasporto sociale a chiamata nei Comuni della Valmarecchia

Dalla montagna ai luoghi di cura: dalla Valmarecchia oltre 40mila euro per sostenere la mobilità e la salute degli anziani fragili.

Abbattere le barriere della distanza e della complessa geografia montana per garantire a ogni cittadino, indipendentemente dal comune di residenza, il diritto fondamentale alla salute, alla cura e alla vita di relazione. Nell’ambito della pianificazione generale del Piano di zona, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia conferma e stanzia un investimento complessivo di 42.500,00 euro per il servizio di trasporto sociale a chiamata dedicato agli anziani e alle persone fragili della Valmarecchia. Un’azione strategica che sostiene l’integrazione socio-sanitaria del territorio, affiancando alle risorse dirette dell’Unione una quota pari a 15mila euro proveniente dal Fondo regionale per la non autosufficienza.

Un ponte tra le comunità montane e le strutture sanitarie

Il territorio dell’Alta Valmarecchia – che abbraccia i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Montecopiolo – si estende su oltre 330 chilometri quadrati caratterizzati da un’elevata dispersione abitativa, frazioni isolate e un indice di vecchiaia particolarmente accentuato. In questo contesto, la mobilità diventa un elemento cruciale per i pazienti fragili e per le persone non autosufficienti che necessitano di cicli di cure o visite specialistiche presso i presidi dell’Ausl Romagna. Il servizio - esteso a tutte le aree interne della Valmarecchia, dunque anche ai territori di Poggio Torriana e Verucchio - risponde a questi bisogni offrendo un accompagnamento personalizzato con stazionamento e ritorno al domicilio, sollevando le famiglie da complessi carichi organizzativi ed economici.

Funzionamento, rete di supporto e continuità operativa

Affidato tramite coprogettazione alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Novafeltria a seguito di istruttoria pubblica, il servizio gestisce sia accompagnamenti individuali sia trasporti collettivi. Il raggio d’azione del progetto supera la semplice dimensione sanitaria: oltre all’accesso ai centri di cura, il trasporto a chiamata consente l’accompagnamento presso centri socio-riabilitativi, l’acquisto di generi alimentari e il disbrigo di pratiche amministrative. Le richieste vengono presentate direttamente alle assistenti sociali dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, che pianificano i calendari mensili valutando la rete familiare e il grado di fragilità della persona, garantendo una risposta equa e tempestiva nei casi di solitudine o urgenza.

Obiettivi e consolidamento della presa in carico

Il progetto si inserisce in modo organico nel sistema integrato dei servizi sociali e di assistenza domiciliare dell’Unione, operando in costante raccordo con i presidi sanitari della vallata. Forte dei risultati consolidati nella precedente annualità, la misura punta a confermare e garantire la continuità dell’intervento in favore di circa 280 utenti della Valmarecchia, offrendo una presenza costante contro l’isolamento sociale dei borghi montani.

Il sindaco Fattori: “Garantire la mobilità significa tutelare la salute e la dignità di chi vive nei nostri borghi”

“In un territorio montano e vasto come l’Alta Valmarecchia, dove molte persone anziane vivono sole in frazioni lontane dai principali centri urbanizzati, la mobilità non è un semplice servizio accessorio, ma un vero e proprio diritto di cittadinanza”, dichiara il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori. “Sostenere un anziano che deve affrontare frequenti terapie oncologiche o visite specialistiche lontano da casa significa alleviare una condizione di sofferenza e non lasciare sole le famiglie davanti a difficoltà logistiche complesse. Con questo intervento continuiamo a rafforzare una rete di protezione vicina ai bisogni reali delle persone, dimostrando come la collaborazione tra l’Unione, la Croce Rossa e la rete dei servizi sociali sappia trasformarsi in presenza concreta. Garantire la possibilità di curarsi e di mantenere le proprie relazioni a chi risiede nei borghi più piccoli è la risposta più bella che la nostra comunità possa dare per costruire un welfare di prossimità equo, diffuso e davvero solidale.”

Per informazioni e contatti è possibile consultare il portale dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia (vallemarecchia.it) o scrivere all’indirizzo unionecomuni@vallemarecchia.it.

c.s. Unione dei Comuni della Valmarecchia

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